سواريز يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة في الدوري الممتاز

استقر البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مباراة الجونة، التي ستقام عند تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد خالد بشارة، في إطار المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الجاري 2021-2022.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم أمام الجونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

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