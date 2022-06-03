تعرف على سعر استمارة اختبارات النادي الأهلي والمواعيد والشروط

البحث عن سعر استمارة اختبارات النادي الأهلي تزايد خلال الدقائق القليلة الماضية عبر المحرك العالمي «جوجل» وذلك بالتزامن مع إعلان موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم الخميس 16 يونيو الجاري.

وتقدم «الوطن» تفاصيل وسعر استمارة اختبارات النادي الأهلي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

سعر استمارة اختبارات النادي الأهلي

ووفق المتداول داخل القلعة الحمراء وبين صفوف الناشئين في السنوات السابقة، فإن سعر استمارة اختبارات النادي الأهلي قيمتها وصلت نحو 50 جنيها فقط للمتقدم الواحد.

وتجري اختبارات النائشين بملاعب ‏أكاديمية الأهلي في مدينة نصر، وذلك للمراحل العمرية من مواليد: 2007- 2008- 2009 -2010-‏‏ 2011 -2012 - 2013 - 2014 – 2015.

موعد طرح استمارات ناشئي الأهلى

وبحسب البيان الصادر عن القلعة الحمراء، فإن من المقرر طرح الاستمارات للنائشين اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 9 يونيو الجاري وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى نفاذ الكمية.

موعد اختبارات الناشئين

وأضاف البيان أنه من المقرر أن تجرى اختبارات الناشئين من الساعة 7 صباحا على النحو التالي:

- الاختبار الأول لـ«مواليد 2013-2014-2015»، وذلك يوم الخميس 16-6-2022.

- الاختبار الأول لـ«مواليد 2013-2014-2015»، وذلك يوم الجمعة 17-6-2022.

- الاختبار الأول لـ«مواليد 2010-2011-2012»، وذلك يوم السبت 18-6-2022.

- يوم الأحد 19-6-2022، الاختبار الأول لـ«مواليد 2010-2011-2012».‏

- يوم الاثنين 20-6-2022، الاختبار الأول لـ«مواليد 2007-2008-2009».‏

- يوم الثلاثاء 21-6-2022، الاختبار الأول لـ«مواليد 2007-2008-2009».

- يوم الخميس 23-6-2022، الاختبار الثاني لـ«مواليد 2013-2014-2015».‏

- يوم الجمعة 24-6-2022، الاختبار الثاني لـ«مواليد 2010-2011-2012».‏‏

- يوم السبت 25-6-2022، الاختبار الثاني لـ«مواليد 2007-2008-2009».‏‏

- يوم الأحد 26-6-2022، الاختبار الثالث لـ«مواليد 2013-2014-2015».‏‏

- يوم الاثنين 27-6-2022، الاختبار الثالث لـ«مواليد 2010-2011-2012».‏‏

- يوم الثلاثاء 28-6-2022، الاختبار الثالث لـ«مواليد 2007-2008-2009».

يذكر أن الأندية تضع عدد من الشروط للتقدم لاختبارات الناشئين ومن بينها أن يكون المتقدم لائق بدنيا وطبيا، وهو ما يتضح من خلال اجتيار الكشف الطبي، فضلا عن أن يكون سن المتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2013 وأكبر سن مواليد 2001.