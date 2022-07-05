دعاء لأبي المتوفي في عيد الأضحى.. «اللهم اجعله من الصالحين المغفور لهم»

تفصلنا أيام قليلة عن عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد تجمعات عائلية متعددة، لذا يفتقد كثيرون آبائهم وأمهاتهم الراحلين، لذا زاد البحث عبر المحركات المختلفة عن دعاء لأبي المتوفي في عيد الأضحى، إذ يحرص العديد منهم في نفس الوقت على الدعاء للآباء المتوفين.

دعاء لأبي المتوفي في عيد الأضحى

ويكثر البحث على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعاء لأبي المتوفي في عيد الأضحى، لاسيما في هذه الأيام التي يعم فيها الفرح والتفكير بين جميع أفراد الأسرة، ومن هذه الأدعية التي نشرتها دار الإفتاء المصرية:

- «اللهم ارحم أبي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي».

- «اللهم أبدل أبي دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وادخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار».

- «اللهم أنر قبر أبي بنور الإيمان ونور الإسلام يا حنان يا منان، اللهم واجعل أبي من الصالحين المغفور لهم ومن الذين يسكنون الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا سابقة عذاب وأنت القادر على كل شيء».

- «يا رب إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله».

دعاء قصير لأبي المتوفي في عيد الأضحى

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أكثر من دعاء لأبي المتوفي في عيد الأضحى قصير يمكن قوله، ومنها:

- «اللهم أن أبي في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم أبي ولا تعذبه».

- «اللهم ارحم أبي واجعل عيده في جنتك اجمل واجمعنا معه في الجنه يوم تجمع عبادك».

- «اللهم في هذا العيد اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب».

- «اللهمّ آنسهم في وحدتهم، وفي وحشتهم، وفي غربتهم».