«القومي للاتصالات» ينفي زيادة أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة: شائعات

نفى مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما جرى تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّه لا صحة لرفع أسعار كروت الشحن، وأنَّها كما هي دون أي زيادة، مطالبًا المواطنين بتحري الدقة وعدم تصديق الشائعات التي تهدف إلى إحداث حالة بلبلة في السوق.

وأضاف المصدر، أنَّ الجهاز قبل فترة أطلق تطبيقه التفاعلي My NTRA لتيسير خدمات للمستخدمين، إذ يقدم مجموعة من الخدمات التفاعلية من خلال استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات.

خدمات يقدمها تطبيق «My NTRA»

وأكّد المصدر، أنَّ هذا التطبيق يقدم العديد من الخدمات التفاعلية منها منظومة الشكاوي التي يستطيع المستخدم من خلالها تصعيد شكوى للجهاز من مشغل الخدمة في حالة عدم التمكن من حل الشكوى معه، أو الاستعلام عن الشكاوى المقدمة بالفعل ومتابعتها، وخدمة نقل الأرقام التي يستطيع المستخدم من خلالها الاستعلام عن حالة طلب التحويل بين الشبكات بنفس الرقم الذي أصبح يتم مجانًا وخلال 24 ساعة، وخدمة اختبار سرعة الإنترنت، التي تمكن المستخدم من اختبار وقياس سرعة خدمات الإنترنت المتصلة بالهاتف المحمول سواء من خلال الــWiFi أو الإنترنت المحمول.

استثمارات بـ2 مليار دولار لرفع كفاءة شبكة الإنترنت

وفي وقت سابق، قالت وزارة الاتصالات، إنَّ مصر ضخت استثمارات بلغت نحو ملياري دولار لرفع كفاءة شبكة الإنترنت مما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 8 مرات، لتصبح مصر الأولى أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، ويتمّ حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت للوصول الى سرعات أعلى والوصول الى عدد أكبر من المواطنين.