حمل تطبيق «ماي نترا» وأحصل على 1 جيجا انترنت مجانا من تنظيم الاتصالات

وجه الجهاز القومي التنظيم الاتصالات، شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرية بمنح مستخدمي التطبيق التفاعلي للجهاز My NTRA واحد جيجابايت إنترنت مجانية وذلك للمستخدمين الجدد الذين سيقومون بالتسجيل وإنشاء حساب جديد بالتطبيق خلال الفترة من 10 مارس إلى 1 أبريل 2022 صالحة للاستخدام خلال أسبوع من الحصول عليها.

تصدر التطبيق قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلًا

وتم اطلاق الإصدار الأول لتطبيق My NTRA بنهاية العام الماضي، حيث تصّدر التطبيق آنذاك قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلًا بمتجري App Store و Play Store، ووصل عدد مرات تحميل التطبيق حتى الآن إلى أكثر من مليون ومائتي ألف مرة.

وقال الجهاز، إنه يجب على المستخدم تحميل تطبيق «ماى نترا»، حتى يستطيع المستخدم الاستفادة من عرض الانترنت المجاني، وتستمر مهلة تجميل التطبيق والحصول على إنترنت مجانى حتى بداية شهر أبريل المقبل.

التواصل مع المستخدمين وتشجيعهم على استخدام الطرق الرقمية

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تعزيز طرق التواصل مع المستخدمين وتشجيعهم على استخدام الطرق الرقمية بديلًا عن الطرق التقليدية في الحصول على الخدمات وتماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.

ويقدم تطبيق «ماي نترا»، من جهاز تنظيم الاتصالات، مجموعة من الخدمات التي يحتاجها المستخدم، منها التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسمه، والتعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول، والتعرف على ترتيب الشركات الأفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات بالمناطق التي يحددها المستخدم بالخريطة التفاعلية، و الاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية.

إنشاء 693 محطة تقوية

وبحسب تنظيم الاتصالات فإن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في خدمات الهاتف المحمول، بعد قيام الجهاز بإنشاء 693 محطة تقوية خلال الربع الأخير من 2021 بنسبة زيادة قدرها 114% مقارنة بالربع الأخير من عام 2020.