استشهاد شاب فلسطيني ضربا على يد الاحتلال الإسرائيلي في غزة

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم، جراء اعتداء القوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب قرب فتحة جدار الضم والتوسع في طولكرم، بحسب وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية.

استشهاد مواطن فلسطيني على أيدي الاحتلال الإسرائيلي

وقالت عائلة الشاب الراحل من قطاع غزة، إنَّ نجلهم الشاب أحمد حرب عياد البالغ من العمر 32 عامًا، استشهد نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعد مقتل شاب فلسطيني؛ بعد تعرضه للضرب المبرح على يد جنود الاحتلال الصهيوني، شمال قطاع #غزة المحاصر.



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ضرب مواطن فلسطيني حتى الموت

وأوضحت العائلة أنَّه جرى إبلاغهم بالخبر في ساعات الليل من قبل سلطات الاحتلال، وسلموهم جثمانه عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، إذ تمت الصلاة عليه في ساعة متأخرة في مسجد الشهداء بحي الزيتون، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء شرق قطاع غزة، مؤكّدة أنَّ نجلهم استشهد بسبب التعدي عليه بالضرب المبرح، فيما أصيب عامل آخر برصاص الاحتلال، الذي أطلق النار بكثافة عند فتحة الجدار.

وفى السياق ذاته، نعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، العامل أحمد، مشيرًا إلى أنَّ هذه الحادثة لم تكن الأولى ضد العمال الفلسطينيين وانه مازال الاحتلال يستهدف العمال إما بالرصاص أو بالاعتداء بالضرب أو بإطلاق المستوطنين لتنفيذ جرائم يومية بحق عمالنا الذين يخرجون من قطاع غزة للبحث عن لقمة عيشهم بالداخل المحتل لإعالة أسرهم في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عامًا.

مطالبات بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فى فلسطين

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، منظمة العمل الدولية للتدخل من أجل إلزام الاحتلال باحترام قوانين العمل، ووقف انتهاكاته المستمرة بحق العمال الفلسطينيين، وتدويل قضية العمال وفضح ممارسات الاحتلال ومستوطنيه بحق العمال.