الاحتلال يستنفر قواته الجوية والبحرية على حدود غزة ويبدأ عمليات تجريف

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خارج السياج الفاصل شرقي وسط قطاع غزة، وأجرت بأعمال تجريف في المكان.

توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أنَّ نظام الكشف التابع لسلاح البحرية الإسرائيلية، حدد خلال الساعة الماضية نشاطًا مشبوهًا شمال غرب قطاع غزة، قبالة ساحل السودانية.

وذكرت وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية، أنَّ 4 جرافات ودبابتين للاحتلال توغلت في الأراضي الزراعية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام.

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضي الفلسطينيين

وأضاف أنَّ جرافات الاحتلال الإسرائيلي، شرعت في عملية تجريف في الأراضي الزراعية للمواطنين، وسط حماية من الدبابتين.

يُشار إلى أنَّ عمليات التوغل في الأطراف الشرقية والشمالية لقطاع غزة باتت شبه يومية من قبل قوات الاحتلال.