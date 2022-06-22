الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة 

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

إطلاق نيران كثيف في أبو صفية

وأفادت الوكالة، بأن جنود الاحتلال الذين تمركزوا داخل المواقع العسكرية شرق محافظة شمال القطاع أطلقوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين رعاة الأغنام في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا وأجبروهم عنوة على الانسحاب من أراضيهم.

انتهاكات يومية

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه المزارعين ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع علاوة على ملاحقة واستهداف الصيادين واعتقالهم بين الفينة والأخرى.