دعاء للأم المتوفية في عيد الأم 2022.. أزهري يوضح أفضل الأدعية

يحل اليوم عيد الأم، الذي يحتفل فيه الكثير بأمهاتهم، بينما يتألم من رحلت والدته، ليتذكرها بـ دعاء للأم المتوفية في عيد الأم 2022، الذي يزداد البحث عنه بصورة واسعة اليوم الاثنين 21 مارس.

دعاء للأم في عيد الأم 2022

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن الدعاء للأم المتوفية في عيد الأم وغيره من المناسبات الطيبة أمر مستحب، خاصة أنه ينقطع عمل ابن آدم في الدنيا إلا من ثلاث، أحدها ولد صالح يدعو له.

وأضاف «الأطرش» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: أنه يستحب قول الابن أو الابنة دعاء للأم المتوفية في عيد الأم 2022، وهو: «اللهم أنزل أمي منزلاً مباركا، وأنت خير المنزلين، اللهم أرحم أمي، وأجعل ذكراها معموراً بخير، وأجعلها من المستبشرين بجنات النعيم».

دعاء للأم المتوفية

وفي دعاء دعاء للأم المتوفية في عيد الأم 2022: «اللهم أنزل على أمي نوراً من نورك، ونور عليها قبرها، ووسع مدخلها، وآنس وحدتها، واجمعني بها في جنتك يارب العالمين.. اللهم أرحم أمي التي اشتقت لها شوقاً لا يعلمه سواك، اللهم أرحم أمي التي حن لها قلبي وهي تحت التراب. اللهّم أرحم أُمي رحمه واسعة رحمه تجعل قبرها جنة ومكانها فردوس، ونظرها وجهك و مسمعها كتابك ومشربها كوثر نبيك.

عيد الأم 2022

ومن الدعاء للأم المتوفية في عيد الأم 2022: «اللهم أكفي والدتي عذاب القبر، وجاف الأرض عن جنبيها، اللهم أرحم أمي واجعلها من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض، ﺍﻟﻠﻬﻢ أكتب أمي ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ﻭﺍلأﺧﻴﺎﺭ، ﻭﺍلأﺑﺮﺍﺭ، ﺍﻟﻠﻬﻢ أﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﻭﺟﺎﺯﻫﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ اللـهـم اجعل أمي في جنة الخلد التي وعد المتقون كانت جزاءً ومصيراُ لهم ما يشاءون وكان علي ربك وعداُ ومسئولاً».

ومن بين الأدعية التي يمكن الدعاء في عيد الأم 2022: «اللهم أرحم أمي واغفر لها ونور قبرها وأسكنها الفردوس وجعلها ممن تسير على الصراط كالبرق يارب العالمين، يا رب هون على كل من افتقد أمه واشتاق لها وارزقه لقاءها في الفردوس العليا اللهم ارحم جميع موتانا واحفظ لي أمي.. في يوم عيد الأم اللهم أرحم أمي وأبي وأموات الربعاوية أجمعين أمين أمين يا رب العالمين».