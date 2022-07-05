النواب يحيل 13 مشروع قانون إلى اللجان العامة للدراسة وإعداد التقارير

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، و13 مشروع قانون مُقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية للمجلس لدارستها وإعداد تقارير بشأنها، وجاءت على النحو التالي:

تعديل بعض أحكام قانون البيئة

1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الطاقة والبيئة، والصناعة.

2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة.

كما تضمنت الإحالات مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:

1. مشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

2. مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالمنعم إمام و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

3. مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد قوره و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

4. مشروع قانون مُقدم من النائبة آية مدني و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

5. مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1948، وأحيلت إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

6. مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية.

7. مشروع قانون مُقدم من النائبة مني عمر و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق المعاش الإضافي لأصحاب المعاشات، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية.

8. مشروع قانون مُقدم من النائبة جيهان البيومي و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بإنشاء نقابة مهنية للجغرافيين المصريين، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

9. مشروع قانون مُقدم من النائب شحاته أبو زيد و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بـ تعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وأحيل إلى لجنة الصناعة.

تعديل قانون الوصية

10. مشروع قانون مُقدم من النائب عبد المنعم عبد العليم و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدينية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

11. مشروع قانون مُقدم من النائب مصطفي محمود محمد مصطفى و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بإعادة تنظيم وتبعية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا

12. مشروع قانون مُقدم من النائب خالد أحمد بدوي و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بإنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة ، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

13. مشروع قانون مُقدم من النائبة آية مدني و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والقوى العاملة.