علاء عابد يدعو أعضاء مجلس النواب لزيارة «محطة عدلي منصور».. إنجاز حقيقي

دعا النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أعضاء مجلس النواب لزيارة محطة مترو أنفاق «عدلي منصور»، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، حيث ترتبط بـ 7 محطات، وتم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل وتحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر، وهي الأكثر اتساعا وتضم منطقة استثمارية بمساحة 15 فدانا، مطالبا النواب بزيارة المحطة وشرح ما يرونه من إنجازات للمواطنين في دوائرهم.

العلاقات الاستراتيجية الأخوية

وفي سياق آخر، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنه منذ تولي القيادة السياسية الحالية، حكم البلاد، وهي تولى أهمية بالغة لتحديد وصياغة دوائر وتوجهات السياسية الخارجية بما يتلاءم مع المحددات والتحديات الجديدة التي رتبتها التحولات العالمية والإقليمية خلال الفترة الماضية، وحيث أن السودان بحكم موقعها الجغرافي تقع ضمن المجال الحيوي للأمن القومي المصري، وفي ظل المصالح المشتركة بين مصر والسودان، دشنت القاهرة مرحلة جديدة من علاقتها مع الخرطوم عنوانها «العلاقات الاستراتيجية الأخوية» .

وزارة النقل المصرية

وأكد النائب علاء عابد، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود استكمال وإتمام منظومة ربط متكاملة بين البلدين، ومن ثم التوجه نحو البدء السريع والفوري للربط بين الدولتين من خلال خط سكك حديدية، على أن تتولى وزارة النقل المصرية مسئولية الإشراف على إدارة وتنفيذ المشروع، وهو ما يسهم في دعم حركة النقل بين كل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان على نحو يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرسخ التعاون بين الدولتين: «هناك حتمية قصوى لتنفيذ مشروع إنشاء ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، حيث تتعدد الفوائد المرجوة من هذا المشروع في المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، والبيئية».

اتفاق منحة بين مصر والصندوق الكويتي

واعتبر رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن مثل هذه المنح تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في كافة القطاعات، وأن هذا ما كان يتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات التمويلية الدولية.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي، للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022.