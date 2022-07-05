الكهرباء: الاستقرار السياسي أسهم في إصلاح الطاقة والقضاء على انقطاع التيار

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور تاج الدين سيف، رئيس شركة k&k الإماراتية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركة وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر العربية، في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

العمل العربي المشترك

وأشاد الدكتور شاكر بالروابط العميقة التي تجمع بين مصر والإمارات الشقيقة، وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات، والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين القيادات السياسية بالبلدين، والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تعد نموذجا مثاليا للتعاون البناء بين الدول العربية، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية، كما أشاد الدكتور شاكر بالتعاون مع الشركات الإماراتية، موضحًا أنّها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.

تأمين إمدادات الكهرباء أمن قومي

وأكد الوزير، أنّ قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة، التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي خلال مرحلةٍ سابقة، متابعا: «استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية».

وأوضح الوزير أنّه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف الوزير أنّه نتيجة للإجراءات السابقة، أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية

واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، أوضح أنّه جرى بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.

وأشار خلال اللقاء إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة، من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى نحو 10 آلاف ميجاوات عام 2023.

الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين

وأشار الوزير إلى تعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولاً إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال، وتوقيع مذكرة تفاهم للانتهاء من الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

ولفت إلى جهود مصر لتكون ممراً لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأعرب الدكتور تاج الدين سيف، رئيس شركة k&k الإماراتية، عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في جميع المجالات، خاصة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، موضحاً أنّ مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر.

وتأتي الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات كافة، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر خاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.