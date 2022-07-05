موعد عيد الأضحى 2022 في فلسطين.. «8 يوليو وقفة عرفة»

عقب مرور شهرين على عيد الفطر المبارك يبدأ المسلمون في البحث عن موعد عيد الأضحى، ومؤخرا شهدت محركات البحث على شبكة المعلومات الدولية زيادة معدلات البحث عن موعد عيد الأضحي 2022 في فلسطين.

موعد عيد الأضحى 2022 في فلسطين

موعد عيد الأضحى 2022 في فلسطين، وفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية، سيكون يوم السبت 9 يوليو المقبل، وستكون وقفة العيد، الجمعة 8 يوليو المقبل، ورغم أن الموعد محدد سلفا، وفق الحسابات الفلكية، إلا أن ذلك لا يغني عن الرؤية الشرعية، التي غالبا ما تؤيد تلك الحسابات، وهناك أكثر من 6 مواقع لرصد ورؤية أهلة الشهور العربية بالتنسيق مع اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية والجهات المعنية بالمحافظات المختلفة.

الخميس المقبل غرة شهر ذي الحجة في فلسطين

وبشأن موعد عيد الاضحي 2022 في فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم الخميس الموافق 30/6/2022م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، وعليه يكون يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة 1443 هـ الموافق 8/7/2022م هو يوم وقفة عرفة، ويوم السبت العاشر من ذي الحجة الموافق 9 تموز 2022م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

من جهتها، أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وعليه فإن يوم الخميس الماضي كان أول أيام شهر ذي الحجة، وأشارت المملكة السعودية، إلى أن يوم السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك 1443- 2022.

ويعتمد العالم الإسلامي على رؤية المملكة لهلال عيد الأضحى المبارك، حيث أنها الدولة الوحيدة المنوط بها رؤية الهلال إذ تتحمل مسؤولية بدء مناسك الحج على أراضيها، وما يرتبط به من مناسك مقدّسة كوقفة حجّاج بيت الله في عرفات، ووفقًا لذلك فإن موعد عيد الأضحي 2022 في فلسطين هو يوم السبت بتاريخ 09-7-2022، والذي يصادف 1443-12-10 هجري العاشر من ذي الحجة.