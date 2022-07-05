«الزراعة» تضبط طن لحوم فاسدة قبل عيد الأضحى وتزيل 27 تعديا على الأراضي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 48 من إصدار: «الزراعة في كل مصر» بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 4 يوليو الجاري».

وشنّت مديرية الطب البيطري في الجيزة، حملات على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط طن و16 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذبح خارج المجازر، كذلك تم الانتهاء من تحصين 5587 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، و405 جراعات ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الضأن، كما عقدت 19 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية بالتعاون مع معهد بحوث الإرشاد ومعهد بحوث القطن ندوة إرشادية حول معاملات محصول القطن، كذلك تم المرور على الحقول الإرشادية لفول الصويا بناحية خلوة سنهره، كما تم المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حيث تم متابعة عمليات حصاد محصول القمح، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وعمل غرفة العمليات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

إزالة 27 حالات تعدي على الأراضي الزراعية

كما ضخت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، كميات من اللحوم البلدية الطازجة بمنافذها، كذلك السلع والمنتجات الغذائية المختلفة، استعدادا لعيد الاضحى المبارك، كما واصلت اللجان متابعة عمليات حصاد وتوريد القمح، كذلك تم إزالة عدد (27) حالات تعدي على الأراضي الزراعية، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 29 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 311 من أسواق بيع اللحوم حيث تم ضبط طن و131 كجم لحوم وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي، كذلك تم الانتهاء من تحصين اكثر من 28 الف جرعة ضد الامراض الوبائية، وتنظيم 56 ندوة ارشادية و111 لقاء إرشادي، للتوعية بالمشروعات القومية الزراعية الكبرى، كما تم اطلاق قافلة بيطرية مجانية بناحية قرية طحا المرج وتوابعها بمركز ديرب نجم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الانتهاء من الحصر الفعلي لمحصول القطن

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة حيث تم التنبيه على ضرورة المرور والمتابعة اليومية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لحدوث أي حالة تعدي على الأراضي خلال هذه الفترة، كما تم التشديد على ضرورة التنبيه على الانتهاء من الحصر الفعلي لمحصول القطن على الطبيعة وأيضا محاصيل الأرز والذرة.

كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، في اجتماعا مع محافظ بورسعيد وقيادات المحافظة لمناقشة الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات حول بعض مستجدات العمل، كذلك واصلت المديرية متابعة المحاصيل الصيفية بمنطقة سهل الطينة وعمليات صرف الاسمدة والمرور على الزراعات ومتابعه عمليات مكافحة الآفات.

كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط اجتماعاّ مع مديري الادارات الفنية بالمديرية وتم التنبيه على ضرورة تشديد أعمال الرقابة والتصدي لكافة محاولات التعدي على الأراضي الزراعية، ومتابعة كل أنشطة القطاع الزراعي، كما تم المرور على حقول الأرز، والزراعات المختلفة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماعاً مع مديري الادارات الزراعية ورؤساء الأقسام لحصر الزراعات ومنع التعديات على الأراضي الزراعية، وعقدت ندوة إرشادية حول أمراض القطن وطرق المكافحة والعلاج، كذلك تم تنفيذ ندوة إرشادية حول التغيرات المناخية وأثرها على قطاع الزراعة.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا المرور على الزراعات المختلفة، ومحصول الذرة، والزراعات الصيفية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، ووقف إجازات الأطباء البيطريين، خلال أيام عيد الأضحى، وتم تكثيف حملات التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطري في كل أسواق الماشية المقامة بمراكز مدن محافظة الأقصر.

وخلال هذا الاسبوع ايضا أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، استمرار استعدادات المديرية لمؤتمر المناخ العالمي COP 27 ومتابعة الأعمال الزراعية بمدينة شرم الشيخ، كذلك تم إحضار عدد الف شتلة ليمون والف شتلة جهنمية لتجميل مدن المحافظة بها استعدادا للمؤتمر، كما تم متابعة عمليات توريد القمح، كما تم الانتهاء من تطوير منافذ وزارة الزراعة بنويبع وتوفير 3 سيارات متنقلة بها منتجات الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، كذلك تم المرور على عدد من المزارع المختلفة وتفقد الزراعات، واستمرار العمل بالصوبة الزراعية ومتابعة تدوير شتلات العنب بالصوب الزراعية بمزرعة التسمين.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان، ندوة إرشادية مكبرة بمقر مصنع السكر بإدفو، تناولت ترشيد استخدام المياه والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث وفوائده، وزراعة القصب بالشتلات وفوائدها، التغيرات المٌناخية وتأثيرها على البيئة، التوعية بأهمية توريد محصول القمح، الاهتمام بعد التعديات على الأراضي الزراعية.