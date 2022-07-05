موعد عيد الأضحى 2022 في لبنان.. طقوس وتقاليد خاصة

تزايدت عمليات بحث المواطنين، في الساعات القليلة الماضية، عن موعد عيد الأضحى 2022 في لبنان، لبدء الاستعدادات لاستقباله خلال الأيام المقبلة، وتزامنا مع الاحتفال بالعيد في كل أنحاء العالم.

موعد عيد الأضحى 2022 في لبنان

أكدت السلطة الفلكية اللبنانية، أن موعد عيد الأضحى 2022 في لبنان، سيكون بالتقويم الميلادي يوم السبت 9 يوليو 2022، والذي يوافق 10 ذي الحجة 1443.

وتستمر الاحتفالات بأيام عيد الأضحى في لبنان 2022 حتى يوم الاثنين 11 يوليو، حيث تقام لمدة 4 أيام على عكس عيد الفطر الذي استمر 3 أيام فقط، ولذلك فإن اللبنانيين يطلقون على عيد الأضحى «العيد العظيم»، لأن أيامه أكثر من أيام عيد الفطر.

أول أيام عيد الأضحى في لبنان 2022

ويتم معرفة موعد عيد الأضحى 2022 في لبنان، عند التحقق من هلال ذي الحجة أو اكتمال الشهر وإعلان دار الإفتاء اللبنانية بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.

موعد عيد الأضحى 2022 في لبنان.. طقوس واحتفالات

ويعتبر عيد الأضحى من الأعياد الرسمية والدينية في لبنان، وتعتبر أيامه عطلات في المدارس والجامعات والمؤسسات الخاصة والحكومية، ولذلك يبحث الكثيرون عن موعد عيد الأضحى 2022 في لبنان.

ويعتبر اللبنانيون، أن طقوسهم وعاداتهم الخاصة في عيد الأضحى، مقدسة، حيث يبدأون بالتحضير له قبل أيام أو أسابيع من موعده بالذهاب إلى الأسواق وشراء كل ما يحتاجونه من مؤن وملابس وحلويات وزخارف لتُزين الشوارع بدءً من بلدة الحمرا إلى مار الياس.