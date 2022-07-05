89.7 مليون جنيه إجمالي إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة في 30 يوما

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة محمد إبراهيم مصطفى مدير عام الإدارة، خلال شهر يونيو الماضي 250 حاوية دخان خام، واردة بنظام الترانزيت للتخزين، غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بعدد طرود إجمالي 24656 طردا، بوزن إجمالي 5059 طنا و380 كيلو جرام.

وأفرج خلال شهر يونيو 2022، عن 80 شهادة سحب جزئية، بعدد 6 آلاف و534 طردا، بوزن إجمالي 1396 طنا و806 كيلو جرامات.

متحصلات الضرائب والرسوم

بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة، بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر يونيو الماضي، 11 مليونا و682 ألف جنيه، وإجمالي الغرامات 62 ألف جنيه.

ووصل إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصلة، خلال يونيو الماضي، إلى حوالى 74 مليونا 540 ألف جنيه، وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة 875 ألف جنيه.

وحقق إجمالي الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة، خلال نفس الفترة، 435 ألف جنيه، ورسم الموارد المالية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية نحو مليون و979 ألف جنيه.

إجمالي إيرادات جمارك الدخان

خلال شهر يونيو، بلغت قيمة صادرات جمارك الدخان بالقاهرة، حوالى 7 ملايين و139 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر يونيو الماضي 89 مليونا و714 ألف جنيه.