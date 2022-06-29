الجمارك تحبط تهريب 36 ألف عبوة من الخيوط الجراحية والمستلزمات الطبية

ضبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولة تهريب 36 ألف عبوة من الخيوط الجراحية والمستلزمات الطبية داخل 9 حقائب مع راكبين مصريين، فور وصولهما من تركيا، حيث حاولا تضليل رجال الجمارك والعبور بها لبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

ضبط 9 حقائب مخالفة للقانون

واشتبه مصطفى حسين، رئيس الوردية، في راكبين مصريين، يحملان 9 حقائب، أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من اسطنبول على الطائرة التركية، برحلة رقم TK696، وتم تمرير أمتعة الراكبين على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش وأحمد عبدالفتاح، مأمور الكشف بالأشعة وإسلام قباري، مدير إدارة الفحص بالأشعة، وتم تأكيد صحة الاشتباه.

التعويضات الجمركية المستحقة 4 ملايين و494 ألفا و600 جنيه

وقرر وليد عيسى، مدير إدارة الجمرك بالإنابة، تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين، ضمت عادل متولي، رئيس الوردية ومحمد الكوانيني وحسن خفاجة مأموري الحركة، وتبين وجود 36 ألف عبوة خيوط جراحية ومستلزمات طبية داخل حقائبهما، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 ملايين و494 ألفا و600 جنيه.

تشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية

كما قرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية.

إجراءات وقائية وأمنية مشددة بالمطارات

وفي سياق متصل، تطبق سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، وكل المطارات، كل الإجراءات الأمنية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بجميع صالات السفر والوصول حرصا على سلامة وصحة المسافرين.