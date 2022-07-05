وزيرة الهجرة تشيد بالتعاون «العربية للتصنيع» والمهندس تامر هدايت

أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بما يبذله المهندس تامر هدايت، أحد أبرز خبراء مصر تستطيع، وعضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، بما يبذله من جهد وعمل لخدمة وطنه والتوسع في المشروعات الرقمية في السوق المصري.

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على متابعة نتائج النسخ السابقة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، ومن بينها "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" والذي شارك فيه المهندس تامر هدايت، والانطلاقة القوية لشركته في مصر Net Sync، بعد المؤتمر ليصبح لديها شراكات استراتيجية قوية مع العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة، بجانب عملاء من خارج مصر، مهنئة هدايت بتوقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركته (Netsync Network Solutions)، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة.

جهود علماء وخبراء مصر تستطيع في ضخ الاستثمارات

وثَمّنت وزيرة الهجرة جهود علماء وخبراء مصر تستطيع في ضخ الاستثمارات في السوق المصري، والإسهام في خطط التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل للمتخصصين في مختلف المجالات، مثمنة إصرار المهندس هدايت على التوسع في مشروعات التحول الرقمي في مصر وصولًا إلى عشرات المهندسين والتقنيين.

من جانبه، أشاد المهندس تامر هدايت رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية (Netsync Network Solutions)، بجهود وزيرة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج، وتنظيم مؤتمرات مصر تستطيع للاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج، معربا عن سعادته بأنه كان أحد المشاركين بالمؤتمر.

مصر سوق واعدة في الحلول التكنولوجية

وأوضح المهندس تامر هدايت، أن السوق المصري سوق واعد في الحلول التكنولوجية، وقادر على اجتذاب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، مؤكدًا حرصه على توطين التكنولوجيا الرقمية في مصر، وأن التوجه العام لشركته يهدف إلى الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعيّ والتحول الرقمي، مثمنًا جهود السفيرة نبيلة مكرم في إرسال الرسائل الإيجابية إلى المصريين بالخارج.

ولفت هدايت إلى أن اهتمام شركة Net sync في مصر خلال الفترة من 2022 -2024 سيكون منصبًا على القطاع العام، لذلك قامت Net sync خلال ال 24 شهر السابقين بمضاعفة نموها، حيث كانت حجم العمالة 10 موظفين في منتصف عام 2019 والآن أصبح 60 موظفًا ويستمر تضاعف العمليات في القاهرة والتي تعد بوابة Net sync في أفريقيا، ومؤخرا تم التعاقد أيضا مع Orange Net sync تقوم بتقديم التصميم الهندسي والنشر وخدمات الإدارة.

وتتعاون الشركة مع وزارة الإنتاج الحربي، وشركات "آي سيرف" للموانئ، كير، جرين مايا ونيو سمارت، بالإضافة إلى العديد من العملاء الجدد مثل قناة السويس، المنطقة الحرة ببورسعيد، العلمين الجديدة بالشراكة مع شركة السويدي، الأزهر الشريف، ITEEA، وأخيرا تيليكوم ايجيبت، بالإضافة إلى البنك المركزي النيجيري.