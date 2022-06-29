وزيرة الهجرة تهنئ 38 طالبا مصريا تصدروا القمة في الثانوية العامة بالكويت

أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فخرها بتصدر أبنائنا الدارسين للثانوية العامة قمة الناجحين، في دولة الكويت الشقيق.

وأشادت وزيرة الهجرة بحرص العائلات والأمهات المصريات بالخارج على تفوق أبنائهم، مثمنة ما يبذلونه من جهود مضنية، لتخرج هذه الصورة المشرفة.

وأكدت الوزيرة، أن ما لمسناه على مدار سنوات من التفوق والتميز لأولادنا يؤكد أن المعدن المصري حريص على إظهار تحديه الصعاب، رغم الغربة وما فيها.

وفي السياق ذاته، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن مصر تملك صروحا تعليمية جامعية متميزة، ومن بينها الجامعات الأهلية التي أطلقتها مؤخرا، والمصممة وفقا لأحدث النظم العالمية، من معامل ومسارح ومكتبات وغيرها، مؤكدة أن كل نجاح للمصريين في الخارج يمثل نجاحا للوطن أيضا، وأن تفوق أولادنا وسام نضعه على صدرونا ويؤكد دائما أن مصر تستطيع.