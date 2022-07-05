«Minions: The Rise of Gru» يكسر حاجز 2 مليون جنيه في 5 أيام

تمكن فيلم الرسوم المتحركة «Minions: The Rise of Gru» من أن يحقق نحو 2 مليون جنيه كإيرادات خلال 5 أيام من عرضه في 27 شاشة عرض بمحافظات القاهرة والإسكندرية والغردقة والغربية، بعد تحقيقه ما يقرب من 110 مليون دولار كإجمالي إيرادات حول أنحاء العالم.

العرض الخاص لفيلم Minions: The Rise of Gru

وأقيم خلال الأيام القليلة الماضية عرضاً خاصاً للفيلم الذي أطلقته شركة فور ستار فيلمز في دور العرض المصرية وقاعات IMAX، وذلك بحضور عدد كبير من الأطفال والبلوجرز ومتابعي سلسلة أفلام Minions بسينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، بسجادة باللون الأزرق الذي ترتديه شخصيات المينيونز بدلاً من السجاد الحمراء التي تستعمل في العروض الأولى للأفلام.

أحداث فيلم Minions: The Rise of Gru

وتدور أحداث الفيلم Minions: The Rise of Gru في السبعينيات حينما يكون جرو في الثانية عشر من عمره، الذي يبدأ في تنفيذ خطته حتى يصبح الشرير الأعظم في العالم، وفي رحلته يقابل كائنات المينيونز، ولكن مخططه يقابل منحنى غير متوقع يجعله يدرك أمر مهم عن الحياة، الفيلم من إخراج كايل بيلادا مخرج فيلمي Minions الذي ترشح عنه لنيل جائزة البافتا لأفضل فيلم رسوم متحركة وDespicable Me، وبراد أبليسون، وجوناثان ديل فال.

دور عرض الفيلم

ويعرض الفيلم بدور العرض التالية، جلاكسى المعادي، وصن سيتي، وجالكسي المنيل، وجراند الغردقة، وبلازا، (أمريكانا بلازا)، وآيماكس بلازا، وبوينت 90، وسينما الزمالك، وسينما أركان، وبوينت 90 MX4D، وداندي مول، وسيتي ستارز، وجولدن ستارز ديلوكس، ومترو الإسكندرية، وجولف سيتي، وجلاكسى سينبلكس مول العرب، وفوكس سيتي سنتر، وسيني بلكس جرين بلازا، وفوكس مول مصر، وفوكس سيتي سنتر ألماظة، وجلاكسى طنطا، ونايل سيتي، وسان ستيفانو مول، وسي سينما أمير، ومدينتي، وسي سينما أرابيلا، وكايرو فيستيفال.

تعتبر مبيعات التذاكر للجزء الخامس من سلسلة «Despicable Me» الشهير لشركة Universal and Illumination علامة مريحة على أن حشود العائلة لم تنس دور السينما تمامًا، وذلك بعد فيلم «Lightyear» من إنتاج شركة ديزنى Pixar والذى لم يرق إلى مستوى التوقعات، وحسب ما نشره موقع «variety».