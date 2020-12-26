بعد تصدره تريند «جوجل».. أماكن ومواعيد عرض فيلم الرسوم المتحركة Soul

تصدر فيلم الأنيميشن Soul محركات البحث الشهيرة Google، وذلك مع بداية عرض الفيلم، الذي تدور أحداثه حول عازف جاز «جو» يعاني من فقدان الشغف، وعندما يتعرض لحادث غريب وتنتقل روحه لجسد آخر، يصبح عليه البحث عن مخرج بمساعدة «روح» تحاول تذكر الماضي في سبيل العودة لجسده.

ويستعرض «الوطن» أماكن ومواعيد عرض فيلم الرسوم المتحركة Soul بعدد من السينمات المنتشرة في الجمهورية..

أماكن عرض فيلم Soul في السينمات

- سينما صن سيتي: 10:15 صباحًا، 01:00 ظهرًا، 03:45 عصرًا، 06:45 مساءً.

- سينما بوينت 90: 10:15 صباحًا، 01:00 ظهرًا، 03:45 عصرًا، 06:45 مساءً، 9:45 مساءً.

- سينما طيبة مول، 10:30 صباحًا، 12:30 مساءً، 03:30 عصرًا، 06:30 مساءً، 09:30 مساءً، 12:30 صباحًا.

- سينما أمير: 10:00 صباحًا، 01:00 ظهرًا.

- سينما سيني بلكس جرين بلازا: 10:00 صباحًا، 12:30 ظهرًا.

- سينما جالكسي: 10:00 صباحًا، 01:15 ظهرًا، 03:45 عصرًا، 06:45 مساءً، 09:45 مساءً.

- سينما سيتي ستارز: 10:15 صباحًا، 01:00 ظهرًا، 04:00 عصرًا، 07:00 مساءً.

- سينما بلازا، (أمريكانا بلازا): 10:15 صباحًا، 01:15 ظهرًا، 03:45 عصرًا، 06:45 مساءً، 09:45 مساءً.

- سينما بورتو كايرو: 10:15 صباحًا، 12:45 ظهرًا، 03:45 عصرًا، 06:45 مساءً، 09:45 مساءً.

- سينما نايل سيتي: 10:15 صباحًا، 01:00 ظهرًا، 04:00 عصرًا، 07:00 مساءً، 10 مساءً.

- سينما سان ستيفانو مول: 10:30 صباحًا، 01:00 ظهرًا، 04:00 عصرًا، 07:00 مساءً، 10:00 مساءً.

- سينما داندي مول: 10:30 صباحًا، 01:00 ظهرًا، 04:00 عصرًا، 07:00 مساءً، 10:00 مساءً.

- سينما جولف سيتي: 10:30 صباحًا، 01:00 ظهرًا، 03:30 عصرًا، 06:30 مساءً، 09:30 مساءً.

- سينما جلاكسي سينبلكس مول العرب: 10:30 صباحًا، 12:45 ظهرًا، 03:00 عصرًا، 05:15 مساءً، 07:30 مساءً.

- سينما جولدن ستارز إليت: 10:30 صباحًا، 01:30 ظهرًا، 04:15 عصرًا، 07:15 مساءً.

- سينما مدينتي: 10:30 صباحًا، 01:00 ظهرًا، 04:00 عصرًا، 07:00 مساءً، 10:00 مساءً.

- سينما كايرو فيستفال: 10:45 صباحًا، 01:15 ظهرًا، 04:00 عصرًا، 07:00 مساءً.

- سينما فوكس سيتي سنتر: 11:30 صباحًا، 01:00 ظهرًا، 02:00 ظهرًا، 3:30 عصرًا، 06:00 مساءً، 08:30 مساءً.

- سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة: 01:00 ظهرًا، 02:00 ظهرًا، 3:30 عصرًا، 4:30 عصرًا، 06:00 مساءً، 07:00 مساءً، 08:30 مساءً.

- سينما فوكس مول مصر: 01:15 ظهرًا، 01:45 عصرًا، 3:45 عصرًا، 4:15 عصرًا، 06:15 مساءً، 6:45 مساءً، 08:45 مساءً، 09:15 مساءً.