منع الرسوم المتحركة «Lightyear» في دول عربية بسبب قبلة مثلية

انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية، عن منع عرض فيلم الرسوم المتحركة «Lightyear» على شاشات السينما في عدد من الدول العربية من بينها مصر، ويتناول قصة حارس الفضاء «باز يطير»، الذي ظهر في سلسلة أفلام «ديزني» الشهيرة «Toy Story»، بسبب وجود قبلة بين شخصين مثليين الجنس ضمن أحداث الفيلم، وتتسع القائمة لتشمل البحرين والمملكة العربية السعودية.

وتتجه وزارة الإعلام الكويتية لمنع عرض الفيلم في قاعات السينما، وفقا لما نشره موقع «الجريدة» الكويتي، بسبب وجود شخصيتين مثليتين ضمن الأحداث، بينما ترفض شركة «ديزني» حذف المشهد، ليكون الخيار الوحيد أمام وزارة الإعلام هو منع الفيلم كما حدث مع عدد من الأفلام من إنتاج نفس الشركة في الفترة الماضية.

الإمارات تعرض فيلم «Lightyear» في السينمات

وعلى الجانب الآخر، أعلنت سلسلة سينمات «فوكس» في الإمارات عن طرح فيلم «Lightyear» في دور العرض ابتداءا من 16 يونيو الجاري، تحت تصنيف «PG»، أي يجب مشاهدته تحت الرقابة العائلية لمن هم أقل من 12 عامًا.

قصة فيلم «Lightyear»

تدور أحداث الفيلم حول قصة رائد الفضاء الشاب «باز لايتيير»، بعد أن تقطعت به السبل على كوكب معاد مع قائده وطاقمه، يحاول إيجاد طريق للعودة إلى الوطن عبر المكان والزمان، بينما يواجه أيضًا تهديدًا لسلامة الكون، شارك في كتابة الفيلم وأخرجه أنجوس ماكلين، ومن بطولة كريس إيفانز في شخصية «باز» مع كيكي بالمر، بيتر سوهن، جيمس برولين، تايكا وايتيتي، ديل سولز، أوزو أدوبا، وماري ماكدونالد لويس.