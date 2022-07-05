«التميز الحكومي» تعلن بدء التقييم المكتبي لطلبات الترشح للدورة الثالثة

أعلنت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي عن بدء مرحلة التقييم المكتبي للجائزة بفئاتها العشرين في نسختها الثالثة 2022، بمشاركة 161 من المقيمين ورؤساء الفرق، ورؤساء لجان توكيد الجودة المستقلين عن الجهات الحكومية.

وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عملية التقييم تتم بشفافية تامة وفقًا لمعايير التقييم المذكورة لكل فئة من فئات الجائزة، مؤكدة إيمان الوزارة بأهمية الإفصاح عن جميع الإجراءات الأساسية وتعزيز مستوى المُساءلة والحوكمة لكل عمليات الجائزة.

روافد التنمية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030

كما أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أن نزاهة وحوكمة عمليات التقييم هي حجر الأساس التي ترتكز عليه عمليات الجائزة، الأمر الذى تطلب اختيار مقيّمين ذوي جدارات وخبرات متميزة من خلال سلسلة من الإجراءات تضمنت التدريب والاختبار والمقابلات الشخصية، إضافة إلى الاستعانة بشركات محلية ودولية متخصصه للمشاركة فى تقييم بعض فئات الجائزة المتخصصة، مشيرًا إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تعد رافد من روافد التنمية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة.

وكانت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي قد أعلنت عن شروط التقدم للانضمام إلى قاعدة المقيّمين المصريين المعتمدين لدى الجائزة من خلال المشاركة فى برامج متخصصة تهدف إلى تأهيل ورفع كفاءات ومهارات المقيمين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال التميز، وفقًا لبروتوكول التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلة فى معهد الإنتاجية والجودة.

لجنة تحكيم مستقلة من دولة الإمارات

يشار إلى أن فريق المقيمين المشاركين بالدورة الثالثة من الجائزة يمثلون مجموعة من الدول، هي مصر والإمارات والأردن وللمرة الأولى من المملكة العربية السعودية، وتستمر أعمال التقييم لمدة 55 يومًا حتى تحكيم النتائج من لجنة تحكيم مستقلة من دولة الإمارات، على أن تبدأ الزيارات الميدانية للقائمة المختصرة لأفضل 5 أو 10 جهات وأفراد خلال شهر أغسطس 2022.