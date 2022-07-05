إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة «رضوى» وهتك عرضها بالبحيرة إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، قبل قليل، برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين تامر السيد عبد المحسن، وشريف عبد المقصود إبراهيم، قرارها بإحالة أوراق المتهم محمد أحمد الشوربجي، المتهم في القضية رقم 30350 لسنة 2021 جنايات كوم حمادة، والمقيدة برقم 1861 لسنة 2021 جنايات کلي جنوب دمنهور، بقتل الطفلة رضوى علي زايد، 9 سنوات، لمفتي الجمهورية وحددت جلسة 18 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

وشهدت قرية كفر سلامون التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، في شهر نوفمبر الماضي، واقعة مؤسفة، حيث أقدم شاب على قتل طفلة والاعتداء عليها جنسياً عقب إنهاء حياتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد تغيب الطفلة رضوي زايد، وبتقنين التحريات تمكنت المباحث من ضبط مرتكب الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث