تأجيل محاكمة المتهم بقتل الطفلة رضوى لـ15 يونيو المقبل

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، قبل قليل، قرار تأجيل محاكمة محمد أحمد الشوربجي، المتهم بقتل وهتك عرض الطفلة رضوى محمد زايد، وذلك ليوم 15 يونيو الشهر المقبل، وذلك لحين إيداع حكم رفض طلب الرد لسنة 2021 جنايات كوم حمادة، والمقيدة برقم 1861 لسنة 2021 جنايات کلية جنوب دمنهور، في 13 فبراير الماضي.

تفاصيل الواقعة

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد تغيب رضوى محمد زايد، 9 سنوات، وذلك عقب عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات بقرية كفر سلامون التابعة لذات المركز، وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي حيث تم العثور على جثة الطفلة أعلي منزله جيرانها، وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة يدعى محمد أحمد الشوربجي، 25 عاما، سائق توك توك.

استدراج الطفلة

وكشفت التحريات أيضا أن المتهم قام باستدراج الطفلة لمسكنه أثناء عودتها للمنزل بزعم إعطائها شيء لوالدتها، وحاول التعدي عليها إلا أن الطفلة حاولت مقاومته بالصراخ، وعقب ذلك قام المتهم بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يده.

وتبين لفريق التحريات أيضا قيام المتهم بهتك عرضها ثلاث مرات، وفق تقرير الطب الشرعي، كما تبين أنه وضعها داخل جوالين وإلقائها أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من جثمانها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التي تولت التحقيقات في الحادث.