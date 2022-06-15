تأجيل محاكمة المتهم بقتل الطفلة «رضوى» وهتك عرضها في البحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين تامر السيد عبد المحسن، وشريف عبد المقصود إبراهيم، قرارا بتأجيل محاكمة «محمد ال»، المتهم في القضية رقم 30350 لسنة 2021 جنايات كوم حمادة، والمقيدة برقم 1861 لسنة2021 جنايات کلي جنوب دمنهور، بقتل الطفلة رضوى علي زايد، 9 سنوات، وهتك عرضها، لجلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

الواقعة بدأت في نوفمبر الماضي

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد تغيب الطفلة رضوى محمد زايد، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات بقرية كفر سلامون وعدم عودتها للمنزل.

وكشفت تحريات المباحث أن مرتكب الجريمة «محمد ال»، 25 عاما، سائق توك توك، قام باستدراج الطفلة لمسكنه أثناء عودتها للمنزل بزعم إعطائها شيء لوالدتها.

صراخ الطفلة أرعب المتهم

واكدت التحريات قيام المتهم بمحاولة التعدي عليها إلا أنها قامت بالصراخ، وعقب ذلك قام المتهم بكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يده، وعقب ذلك قام المتهم بهتك عرضها ثلاث مرات، وفق تقرير الطب الشرعي، ثم وضعها داخل جوالين وقام بإلقائها أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من جثمانها.

وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.