وزير الرياضة يبحث آخر استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة، باللجنة العليا لبطولة العالم للسلاح المقرر تنظيمها بمصر خلال الفترة من 15 حتى 23 يوليو الجاري بهيئة استاد القاهرة الدولي.

2000 مشارك في البطولة

واطلع الوزير على كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة من حيث أماكن الإقامة والانتقالات والاستقبالات الرسمية للاعبين والوفود، وتجهيز الصالات المغطاة بإستاد القاهرة، استعداداً للبطولة وذلك من خلال شرح قدمه كل من الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة، رئيس لجنة الاتصال الحكومي، وعبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور أعضاء اللجنة العليا من مختلف الوزارات والهيئات المعنية.

كشف الاجتماع عن مشاركة 2000 فرد بالبطولة منهم 956 لاعبًا ولاعبة بجانب الوفود المرافقة، من 102 دولة مقسمة إلى 15 دولة من أفريقيا، و23 دولة من الأمريكيتين، و26 دولة أسيوية، و36 دولة أوروبية، ودولتين من أوقيانوسيا.

صبحي: لدينا جيل مميز في رياضة السلاح

وفى مستهل كلمته، قدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة إلى الاتحاد المصري للسلاح على النتائج الإيجابية للاعبي منتخبات السلاح، وفوزهم بمختلف الميداليات في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، مشيراً إلى وجود جيل مميز في رياضة السلاح، يتم إعداده بالشكل الأمثل استعداداً لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024م.

ولفت وزير الرياضة إلى أن بطولة العالم للسلاح تعد البطولة الدولية رقم 158 التي تنظمها مصر منذ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، مبيناً أن هناك نظاماً متبعاً لاستضافة البطولات التي لها تأثير كبير على مختلف المستويات ومنها السياسية والرياضية، والعمل على استقبال كل ضيوف مصر المشاركين بتلك البطولات، وتوفير كافة احتياجاتهم لينقلوا لبلادهم ما تشهده مصر من تنمية وتطور وإنجازات.

وكشف عن إتاحة جميع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة لمنافسات البطولة، متمنياً التوفيق للجنة المنظمة للبطولة، وتحقيق النجاح لها على كافة المستويات.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة المنظمة أن بطولة العالم للسلاح تعد أكبر بطولات الاتحاد الدولي للعبة، ومنها يتم الحصول على أكبر عدد من النقاط في مشوار التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، متوقعاً أن تكون البطولة من أفضل بطولات السلاح من كافة الأوجه.