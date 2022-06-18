وزير الرياضة يهنئ منتخب السلاح بفوزه ببطولة أفريقيا للشيش

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المنتخب المصري للسلاح «رجال وسيدات» بعد حصولهما على 4 ميداليات ذهبية و5 فضيات و6 برونزيات في منافسات الفردي، وتحقيق ذهبية رجال سلاح الشيش وذهبية سيدات سيف المبارزة وبرونزية سلاح السيف سيدات، خلال منافسات بطولة أفريقيا التي تقام بالصالة المغطاة بمجمع محمد الرياضي بمدينة كازابلانكا بالمغرب في الفترة من 15 حتى 19 يونيو الجاري.

دعم ومساندة كاملة للاتحادات الرياضية

وأشار وزير الرياضة في تهنئته إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة لجميع الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها، وإعداد اللاعبين لمختلف المنافسات في ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

ونجح منتخب مصر لرجال سلاح الشيش في الفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 45/20 ليتوج باللقب الأفريقي وتحقيق الميدالية الذهبية، بعد تأهله للمباراة النهائية عقب الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 45/11 في اللقاء نصف النهائي، وتضم قائمة منتخب مصر رجال لسلاح الشيش: «علاء أبو القاسم ومحمد حسن ومحمد عصام وأحمد السكري».

منتخب مصر يفوز ببطولة أفريقيا للمبارزة

كما توج منتخب مصر سيدات لسلاح سيف المبارزة، بلقب بطولة أفريقيا المقامة أيضاً بالمغرب عقب فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 45-30، وفاز المنتخب المصري في دور نصف النهائي على منتخب الجزائر بنتيجة 45-35، كما أحرز منتخب السيدات سلاح السيف الميدالية البرونزية، وتضم قائمة منتخب مصر لسيدات سلاح سيف المبارزة: «ناردين إيهاب وشرويت جابر وآية شريف ومنة الله هاني».

وأسفرت منافسات الفردي ببطولة إفريقيا للسلاح للرجال عن تصدر المنتخب المصري لجدول الترتيب بإجمالي 15 ميدالية متنوعة.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق كل من: نورا منير في سلاح الشيش سيدات، ومحمد السيد في سلاح سيف المبارزة رجال، وناردين إيهاب في سلاح سيف المبارزة سيدات، وعلاء أبو القاسم في سلاح الشيش رجال.

وحصل كل من أحمد السكري لاعب سلاح سيف المبارزة، وشرويت جابر لاعبة سلاح سيف المبارزة، ومدحت معتز لاعب سلاح السيف، وندى حافظ لاعبة سلاح السيف، ومحمد حمزة لاعب سلاح الشيش على الميدالية الفضية.

كما أحرز الميداليات البرونزية كل من: «نهى هاني ويارا الشرقاوي في سلاح الشيش ومحمد عامر في سلاح السيف وآية شريف في سلاح سيف المبارزة ومريم الدغيدي في سلاح السيف ومحمد حسن في سلاح الشيش».