«القومي للبحوث» يحذر من تناول اللحوم المشوية: تسبب الإصابة بالسرطان 

حدد الفريق البحثي في المركز القومي للبحوث الفلكية أنواع اللحوم وطرق الطهي، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، موضحاً أن اللحوم منها الحمراء «المواشي والخراف والماعز» ويختلف كل نوع تبعاً لأنسجته وسهولة طهيه، وقد أقرت العديد من الأبحاث أن الطهي بواسطة السلق في قليل من الماء هو الأنسب، بينما الشواء يعتبر الأكثر خطورة.

وأرجع الفريق البحثي في تقريره أن خلال الشواء يسبب درجات الحرارة المرتفعة تغييرا في طبيعة البروتين وتكوين مركبات وأكاسيد نيتروجينية تؤدي للإصابات السرطانية على المدى البعيد بتكرار الاستهلاك.

السلق أفضل طرق طهي اللحوم والشواء الأخطر

بينما تحمير اللحوم على درجات حرارة مرتفعة يؤدي إلى تكوين «البوليمرات» السامة نتيجة أكسدة الهواء للمادة الدهنية وحدوث تغييرات في تركيب الدهون المتفاعلة مع اللحوم، وتغير أيضاً في تكوين وطبيعة بروتينات اللحوم والذي يؤدي بكثرة الاستهلاك وعلى المدي البعيد للإصابات السرطانية المختلفة، وفي كل الأحوال يجب التأكد من طهي اللحوم جيدا لضمان سلامتها من الميكروبات الضارة.

وكشف الفريق البحثي، التأثيرات الضارة بالصحة نتيجة تناول دهون اللحوم، إذ أنها تحتوي على دهون حيوانية عالية، وهي السبب الرئيسي لزيادة الكوليسترول، والذي يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية، أخطرها بالقلب والشرايين والأكثر من ذلك يزيد من مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، على الرغم من عدم احتوائها على المواد النشوية، وهذا نظراً لأنه في حالة الإفراط في تناولها تتسبب في تركيز الأحماض البروتينية في الدم، مما يعيق قدرة الكبد على تنظيم السكر.

التأثيرات الضارة لتناول دهون اللحوم

وأضاف الفريق البحثي المكون من الدكتورة عفاف عزت والدكتورة دينا مصطفى من قسم التغذية وعلوم الأطعمة، أن اللحوم التي تحتوي على دهون حيوانية عالية، تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير ومفاجئ، وذلك لغناها بالدهون، ولكثرة التوابل المستخدمة عند طهيها وترهق الكبد وتصيبه بعدة مشاكل أهمها الإصابة بالغيبوبة الكبدية.

ونوه إلى أنها ترفع نسبة الإصابة بأمراض السرطان خاصة سرطان القولون، وذلك لتكون مادة كيميائية تعرف بـ«الأمينات الحلقية غير المتجانسة»، والتي تتشكل نتيجة طهي اللحوم على درجات حرارة عالية والتي تتسبب في النهاية لزيادة خطر الإصابة بالسرطان وتزيد من الوزن وتتسبب في الإصابة بالسمنة وما يصاحبها من أمراض.