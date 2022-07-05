«القومي للبحوث» يحذر من كثرة تناول اللحوم في عيد الأضحى 2022

كشف فريق بحثي بالمركز القومي للبحوث، عن أضرار زيادة تناول اللحوم، بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، موضحاً أن اللحوم تحتوي على مركبات تسمى «البيورين»، تتحرر عند هضم اللحوم وتمثيلها غذائياً داخل القناة الهضمية، ثم يتم تحلل البيورين إلى يورات ويتم التخلص من 75% منه عن طريق إخراجه والتخلص من الباقي 25% عن طريق بكتريا الأمعاء عند مروره مرة أخرى إليها.

وأضاف الفريق البحث، في بيان صحفي، أن إخراج اليورات وامتصاصها بواسطة الجهاز البولي يكون بطيئًا لدى الرجال مقارنة السيدات وهذا يفسر حدوث زيادة حمض اليوريك لدى الرجال عن النساء وعند زيادة مستوى اليورات في الدم يحدث خلل في امتصاصه بواسطة الجهاز البولي ويتم تحوله إلى حمض اليوريك الذي يزيد من حموضة بلازما الدم ويؤدي لتأين وترسيب بعض العناصر مثل الكالسيوم والصوديوم في أنسجة الكليتين بالإضافة لتكوين الحصوات وانسداد الحالبين الذي يؤدي في النهاية إلى خلل في وظائف الجهاز البولي واحتمالات تكون خلايا سرطانية نتيجة ترسيب المعادن في أنسجة الكليتين أو فشل كلوي.

ونوه الفريق البحثي المكون من الدكتورة عفاف عزت والدكتورة دينا مصطفى من قسم التغذية وعلوم الأطعمة، إلى أن كثرة تناول اللحوم يتسبب أيضاً في التهاب المفاصل وتورمها وهو المرض المعروف بالنقرس أو داء الملوك الذي يأتي نتيجة زيادة استهلاك مصادر البيورين من اللحوم الحمراء أو الخلل في تمثيلها غذائيًا بواسطة الجسم.

تأثير اللحوم على مرضى الجهاز الهضمي

ولفت الفريق البحثي إلى تأثير اللحوم على مرضى الجهاز الهضمي، موضحاً أن مرضى الجهاز الهضمي الذين يعانون من عسر الهضم والقولون العصبي وقرحة المعدة والإثنى عشر، ومرضى فتاق الحجاب الحاجز والتهابات المريء يجب عليهم تناول كمية بسيطة من اللحوم المسلوقة في الوجبة الواحدة إلى جانب أصناف مختلفة من الطعام وعدم النوم بعد الأكل مباشرة وخاصة مرضى التهابات أسفل المريء‏.

وأضاف أن أعراض ارتجاع حمض المعدة سببه ارتفاع نسبة الدهون في بعض اللحوم مثل الضأن بما يساعد على ارتخاء العضلة القابضة لصمام الفؤاد الموجودة بين المريء والمعدة‏، ما يسهل ارتجاع حمض المعدة، ويصاحبه إحساس بالحموضة والحرقان في الصدر.‏

تحذير عاجل لمرضى القلب

وحذر الفريق البحثي، مرضى القلب الذين يعانون قصوراً حاداً في دورة شرايينهم التاجية، مؤكداً أنهم ممنوعين من الاقتراب نهائياً من اللحوم، وخاصة اللحوم الغنية بالدهون‏ وكذلك الذين يشتكون غالباً من آلام الذبحة الصدرية بصورة متكررة‏.