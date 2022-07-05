تحذير عاجل من «القومي للبحوث» لمن لا يتناول اللحوم.. مهمة للقلب والعقل

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2022، ويهتم المواطنون بذبح الأضاحي في العيد وتناول اللحوم التي تحتوي على عناصر غذائية حيث تعتبر مصدراً مهماً من مصادر البروتين الحيواني الذي نجده أيضاً في العديد من المصادر، مثل الدواجن بأنواعها والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، إلا أن كثرة تناولها قد تصيب بعض الفئات التي تعاني من مشاكل صحية بعينها في حين أن تناولها باعتدال يعود بالنفع.

وأعد فريق بحثي بالمركز القومي للبحوث تقريرًا عن أهمية اللحوم تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك 2022، حيث أكد التقرير أن أهمية اللحوم تكمن في احتوائها على الأحماض الأمينية الأساسية التي يجب أن نمد الجسم بها حيث لا يستطيع تخليقها بداخله وتدخل في تركيب العديد من المركبات الحيوية المهمة لوظائف الجسم المختلفة مثل الأنزيمات والهرمونات.

ما فوائد الأحماض الأمينية الأساسية؟

وأضاف الفريق البحثي المكون من الدكتورة عفاف عزت والدكتورة دينا مصطفى من قسم التغذية وعلوم الأطعمة، أن اللحوم تتحول بواسطة دوائر الجسم المختلفة لمركبات لها تأثيرات فسيولوجية مهمة لصحة ووظائف العقل مثل مركب السيروتونين الذي ينتج من الحمض الأميني الأساسي «تربتوفان» وكذلك مركب «الدوبامين» الذي ينتج من الحمض الأساسي فينيل ألانين، وهما من المركبات التي لها تأثيرات عصبية مهمة لوظائف المخ.

أهمية اللحوم للإجهاد العقلي

وأوضح الفريق البحثي أن الأحماض الأمينية الأساسية تعتبر مصدراً لإنتاج نوع آخر من المركبات وهو هرمون «النورأدرينالين» الذي أثبتت الدراسات الحديثة أهمية احتياجاته مع زيادة معدلات الإجهاد العقلي والضغوط وأهميته في تحسين وتنشيط الذاكرة وسرعتها، كما أن نقصه يؤدي لحدوث اكتئاب وخلل في وظائف المخ واضطراب السلوك.

وأكد الفريق أن اللحوم تحتوي على عناصر مهمة، مثل الزنك صاحب الدور المهم في مراحل التطور والنمو المختلفة في الطفولة والبلوغ والحمل وكذلك دورها البارز في الجهاز العصبي المركزي وكفاءة المخ ويؤدي نقصها إلى ضعف الذاكرة وعدم التوازن في وظائف العقل وضعف الجهاز المناعي.

اللحوم مصدر رئيسي لفيتامين بـ12 وبـ6

ونوه الفريق البحثي إلى أن احتواءها على عنصر السلينيوم ودوره الفعال كمضاد للأكسدة والمساعدة على التخلص من الشوارد الحرة وحماية الجسم من المركبات السامة وتقوية الجهاز المناعي وتعتبر اللحوم مصدراً رئيسياً لفيتامين بـ12 وبـ6 و«النياسين والريبوفلافين»، كما أنها مصدر غني بالثيامين وحمض البانتوثنيك الهامين لصحة جسم الإنسان وتحتوي على كميات جيدة من الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسوم والصوديوم والنحاس وهي مفيد لصحة العظام والأسنان وتعزز الجهاز المناعي في الجسم، ما يقي من الإصابة بالعدوى من الأذنين.

ولفت الفريق إلى أن اللحوم تقوي جدران الأوعية الدموية وهو مفيد لصحة القلب ويقي من خطر الإصابة بأمراض السرطان المختلفة، في حال تم تناولها بإعتدال كما أن اللحوم مصدر هام من مصادر الحديد الأكثر امتصاصاً وفائدة للجسم وخاصة عند مرضى الأنيميا.