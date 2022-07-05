«حنفي جبالي»: اللجان النوعية قدمت نموذجًا مشرفًا للعمل البرلماني

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن بعض القوانين أعيد كتابتها في اللجان من جديد لتتماشى مع أحكام الدستور وإخراجها في أدق الصياغات التشريعية بعد التنسيق مع الحكومة.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال كلمته الختامية في الجلسة المنعقدة اليوم، في ختام دور الانعقاد الثاني، إلى حرص المجلس ونوابه على أداء مسئوليتهم تجاه الوطن، وتابع: «الدولة المصرية استطاعت بفضل أبنائها وقيادتها السياسية الحكيمة، المرور من عدة صعاب، وهي الآن أمام تحدٍّ كبير بسبب تداعيات أزمة اقتصادية عالمية، أثرت على العالم كله، وتأثرت بها مصر وهي في مرحلة البناء، لذا يجب علينا جميعاً استكمال ما بدأناه في النهوض بالوطن، ودعم قيادته لتخطي هذه الأزمات، والتركيز على الحلول المتاحة للحد من تداعيات الأزمات العالمية».

حنفي جبالي: نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطني

ووجه رئيس مجلس النواب كلمته لأعضاء المجلس، قائلًا: «ونحن ننتهي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطني، قطعنا فيها خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساع جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعًا لبناء الجمهورية الجديدة بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن المصري».

وشدد رئيس مجلس النواب على ما تم إنجازه من مشروعات قوانين خلال هذا الدور، لما له من مردود مباشر على الفرد والمجتمع، ولكن هذا جزء من كل، فعلينا التزامات كثيرة، نتطلع إلى إنهائها خلال أدوار الانعقاد القادمة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

نموذج مشرف للعمل البرلماني

وأضاف: «قدمت اللجان النوعية جميعاً خلال هذا الدور نموذجاً مشرفاً للعمل البرلماني، وكل اللجان قامت بدورها من خلال ممارسة مهامها التشريعية بكل موضوعية، كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية على أكمل وجه ودون أي محاباة لأحد سوى مصلحة الوطن والمواطن، ووضعت مع الحكومة مقترحات حلول للعديد من الموضوعات التي تهم المواطنين، وما زال ينتظرها العديد من الموضوعات والقوانين الهامة في الأدوار القادمة بمشيئة الله».

واستطرد رئيس مجلس النواب: «كما استطاع المجلس متابعة الأحداث السياسية التي تجرى في منطقتنا العربية، وعلى الساحة الدولية بصفة عامة، وفي مقدمتها مشكلات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواصل مع البرلمانات العربية الشقيقة، وكان صوت مجلسكم مسموعاً ومؤثراً في كافة المحافل الدولية انطلاقاً من مكانة مصر ودورها المحوري بين الأمم».

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي إن ما يقوم به هذا المجلس من أعمال تأتي في إطار الحرص على أداء المسئولية تجاه الوطن: «أخيراً لقد عملت قدر جهدي خلال هذا الدور أن يكون الحوار تحت هذه القبة حراً وموضوعياً ومتوازنا وألا ننكر على أحد رأياً وألا نخرج عن التقاليد البرلمانية السليمة التي تعرفها الديمقراطية ولا تقوم إلا بها».