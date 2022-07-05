«معلومات الوزراء» يستقبل وفدا رفيع المستوى من دولة السودان

تكتسب العلاقات المصرية السودانية، أهمية خاصة وذلك في ظل ما تتميز به تلك العلاقة من خصوصية، التي تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من روابط أخوية تاريخية ومصير ومستقبل واحد.

وفي هذا الإطار، استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 5 يوليو، وفداً رفيع المستوى من دولة السودان الشقيقة، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الدور المحوري فكريا وبحثيا، الذي يضطلع به مركز المعلومات باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية، الذي يشهد ترسيخا لعهد جديد، تميَّز خلاله في كثير من المجالات التي أكدت دوره الرائد في منظومة دعم متخذ القرار والإتاحة المعلوماتية، والتواصل المجتمعي مع المؤسسات والجهات المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.

وشهدت الزيارة اطلاع الوفد السوداني الشقيق على عرض تقديمي كامل عن رؤية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور عمله الرئيسية، وأهم الإدارات والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومجالات عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها في مجالات دعم القرار، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في منظومة دعم متخذ القرار في مصر.

تنمية الكوادر البشرية

وأجرى الوفد جولة تعريفية داخل المركز تفقد خلالها كياناته وقطاعاته المختلفة؛ بدأت بزيارة مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التي تقدمها، وكذلك أنشطتها في مجال تنمية الكوادر البشرية المتخصصة وشباب الخريجين في مجال المكتبات ودعم البحوث، ودورها في تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير المكتبات المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكذلك دورها في إثراء البنية المعلوماتية وإتاحتها لمجتمع المستفيدين.

كما تفقد الوفد، مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بالمركز، الذي أنشئ عام 2003، حيث يقوم المركز بقياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، للتوجه بها إلى متخذ القرار للاستعانة بهذه الاتجاهات في اتخاذ القرارات الصحيحة، والاسترشاد بها في إعداد الخطط والسياسات المختلفة، كما يهتم مركز استطلاع الرأي أيضاً بقياس اهتمامات الرأي العام من أجل التعرف على القضايا ذات الأولوية التي يجدّر وضعها على قائمة اهتمامات متخذي القرار.

واختتم الوفد جولته بزيارة المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، اطلع خلالها على أبرز أنشطته وأعماله المختلفة، والذي يختص بعدد من المهام أبرزها تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة وبين وسائل الإعلام المختلفة بهدف توضيح ‏الحقائق للرأي العام ودحض الشائعات حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار ‏من الشفافية والمصداقية، فضلاً عن تسويق أنشطة الحكومة للمواطن المصري بشكل إعلامي مبسط وشامل، وكذلك توضيح جهود الحكومة لحل مشكلات المواطنين، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن المصري.

الوفد السوداني يشيد بمركز المعلومات

وفي نهاية الزيارة وبعد استماعه لعرض تفصيلي شامل عن أدوار ومهام مركز المعلومات المتعددة، أشاد الوفد السوداني بدور المركز في دعم متخذ القرار في مصر وما يقوم به من أعمال ومهام في مختلف المجالات لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية على كافة المستويات.

الجدير بالذكر، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يعد مركز فكر الحكومة المصرية، تتمثل مهمته في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.