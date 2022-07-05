رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منظومة النقل الذكي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى مواصلة العمل على تنفيذ مشروع منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة، التي تتواكب مع النهضة الشاملة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أنه يتم مراعاة التنفيذ وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، طبقا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية.

تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق

وخلال الاجتماع، أكد وزير النقل، أن منظومة النقل الذكي على الطرق ITS تم إعدادها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية وجود آلية لإدارة الطرق السريعة، يتم من خلالها متابعة ومراقبة وإدارة حركة المرور على تلك الطرق، وزيادة معدلات السلامة والأمان، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق، عن طريق تطبيق تقنيات التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن وجود شبكة ربط بين مختلف الجهات المعنية.

تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة

وأكد «الوزير»، أن هذه المنظومة ستسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان للطرق، بالإضافة إلى أنها ستسهم في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، تناول الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي، وخاصة ما يتعلق منها بالأعمال المدنية على مختلف الطرق ذات الأسبقية العاجلة، والتي من بينها الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وكذلك الطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرة / الإسماعيلية، كما تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أجهزة المنظومة على طريق شبرا بنها الحر وتجهيز غرفتي المراقبة والتحكم.

وقد وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في استكمال مكونات هذه المنظومة، بأعلى معايير الجودة المطلوبة؛ وذلك لتحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية.