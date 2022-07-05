بطل عالم لـ مروان موسى تريند عبر يوتيوب مصر

تصدرت أغنية الرابر مروان موسى الجديدة «بطل عالم» ترند يوتيوب مصر حيث جاءت الأغنية، بعد أقل من 24 ساعة في المركز الثالث محققة 340 ألف مشاهدة.

بطل عالم لـ مروان موسى تريند 3 على مصر

أغنية مروان موسى بطل عالم هي من إخراج العنتبلي ومن كلمات وألحان مروان موسى، ومن إنتاج ذا بيسمنت ريكوردز وتقول كلماتها:

مفيش شبهي في بلدك قارن ورقي بورقك

بلدك المفضلة بنما دُنيا ومليش عزيز مرقة

وأنا كماريو جيت أشعلل جيت أكسركوا، جيت أكعبل

قالولى إيه الغرض، ليه مستعجل (ليه) ساحب الكاش حماس دفعت

BeIN Sport الـ أنا رياضي مان لابس الشورت

أنا موسيقي، أنا اللي عازف الكورد حلقتلها عشان أنا اللورد

Very important إتنين نوم عايز يوم ديف

تيجى نيو جيز على طول تاخد دروم keys

Chease قول فيه Tour خدنى صورة باخد

لما تعوز فيت خلي بالك أنا اقوم بيك

بطل عالم داخل مول اجيب كاب

حصل حالة بيجيب سيرتي كتير واخد بالك؟

أنا مش مشغول بيه واخد بالك؟

إيه وأول ما تسقف إيه إيه

أنا ارقصها ولا وكل ما تعقد عقد عقد

أنا ابسطها

قبل بطل عالم.. مروان موسى دخل في أزمة

يذكر أن مروان موسى دخل في مشكلة في حقوق الملكية الفكرية، حينما طرح أغنية بيج مود حين ما استخدم فيها اغنية انا بعشق البحر للفنانة نجاة الصغير بدون العودة لصناعها.

وكان الفنان هاني شنودة، رفض مقاضاة مروان موسى بسبب استخدامه أغنية أنا بعشق البحر.