مروان موسى يستغل أغنية نجاة الصغيرة دون إذن.. و«الملحنين» تحقق

استخدام مؤدي الراب مروان موسى، أغنية أنا بعشق البحر للفنانة نجاة الصغيرة، في أغنيته الجديدة بيج مود، ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في أزمة خلال الساعات المقبلة داخل الوسط الغنائي.

أنا بعشق البحر من كلمات عبدالرحيم منصور

أغنية نجاة الصغير كانت قد طرحتها في ثمانينيات القرن الماضي، وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحيم منصور، وألحان هاني شنودة.

ومن جهته، نفى الموسيقار هاني شنودة معرفته باقتباس مروان موسي الأغنية، مؤكدا عدم بيعه لحقوقه في الأغنية لمروان، وشدد على أنه سيتواصل مع جمعية المؤلفين والملحنين لمعرفة إن كانوا صرحوا لمروان باستخدام الأغنية من عدمه.

أنا بعشق البحر من ألحان هاني شنودة

وقال مصدر مسؤول بجمعية المؤلفين والملحنين، إنه لم يتقدم مروان موسى أو منتجه للجميعة بشأن استغلال حقوق أغنية نجاة، خاصة وأن الجمعية تمتلك حقوق الشاعر والملحن.

وأشار المصدر إلى أن الجمعية تتخذ كافة الإجراءات القانونية حال تأكدها من عدم تحرير طلب من الورثة باستغلال مروان موسى الأغنية.

يذكر أن حقوق أي عمل فني إبداعي موزعة بين الشعراء والملحنين، وبإمكان الشاعر أو الملحن أن يصرح للغير باستغلال الحقوق، وإن كان العمل مسجل في جمعية المؤلفين والملحنين فدور الجمعية أن تعطي حق استغلال المصنف.