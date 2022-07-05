رئيس حزب العدل يشيد ببدء الحوار الوطني: بداية لمرحلة تاريخية جديدة

أعرب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، عن سعادته البالغة ببدء جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ بدأت أولى جلساته اليوم، باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحًا أن الدعوة للحوار الوطني تُعد خطوة جيدة للغاية من القيادة السياسية، التي تتفهم بأن الحوارات الوطنية، تأتي بدايات لمرحلة تاريخية جديدة.

تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني يشمل كل الأطياف

أضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الأخبار»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، على شاشة «Extra news»، أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، به معارضة ومؤيدين، فضلًا عن كفاءات فنية عالية، وكل الأطراف السياسية، رحبت بشكل مبدئي بالدخول في الحوار الوطني، مؤكدًا أن مصر مر عليها 6 حوارات وطنية، بعد يوليو 1956، لم يصاحب جميعها نتائج حقيقية.

جوهر السياسة هو الحوار والنقاش الدائم للوصول للمشتركات

وأشار عضو مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إلى أن عرض أولى جلسات الحوار الوطني في بث مباشر يبعث رسالة مطمئنة للغاية أننا سنكون أمام حوار جاد مطروح فيه كافة الآراء للخروج بأفضل نتيجة للاتفاق حول رؤية المستقبل، موضحًا أن جوهر السياسة هو الحوار والنقاش الدائم للوصول للمشتركات، فالحوار غاب السنوات الماضية بسبب خوض الدولة حربًا في مواجهة الإرهاب.

الحوار الوطني عاد مرة أخرى للاتفاق حول شكل المستقبل

وأوضح رئيس حزب العدل، أن الحوار الوطني عاد مرة أخرى للاتفاق حول شكل المستقبل وإعطاء رسائل أمن للمواطن المصري، كما أن جلسات الحوار يجب أن تكون ثرية، وأن تشعر المواطن المصري بالتغيير في عدد من الملفات خاصة الاقتصادي والسياسي، كما أن إدارة الحوار بشكل جيد وملفات محددة وواضحة، هو من يؤدي لنتائج حقيقية، ومن هنا تأتي أهمية تحديد محاور الحوار حتى تخرج مخرجات حقيقية، وليس تباري بالخطابات.