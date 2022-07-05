سلماوي: الحوار الوطني يتمتع بالشرعية.. ومرجعيته دستور 2014

أكد محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، شرعية الحوار الوطني ومرجعيته وآلية سيره، وبالنسبة للشرعية فمجرد أن يدعو للحوار رئيس الجمهورية المنتخب، وهو المسؤول الأول عنه، فهذه هي الشرعية في حد ذاتها، وتستكمل بالمشاركة الواسعة من قبل الجماهير لهذا الحوار.

الحوار الوطني

وتابع سلماوي، خلال كلمته في الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني: «بالنسبة للمرجعية، لا أرى مرجعية أخرى لهذا الحوار سوى الدستور، وهو دستور عام 2014 الذي نطقت كل مادة من مواده بخصائص الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، والذي فصل بين الدين والدولة هي المرجعية، والمرجعية ليست ارتكاب العنف، فهناك من لا يؤمنون بالدولة المدنية الحديثة التي نص عليها الدستور دون أن يذكرها بهذا الاسم، ومن هنا تستكمل شرعية هذا الحوار».

هوية الوطن وتاريخه

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ النقطة الثالثة تختص بمحور أساسي قد تنبثق عنه المحاور الأخرى، وهو القوى الناعمة التي تتعلق بهوية الوطن، وتستمد من تاريخه الممتد ورؤيته للمستقبل، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نتعامل مع المشكلات السياسية والاقتصادية، وأرى التركيز بشكل أساسي على محور القوى الناعمة وعلى الجوانب الإنسانية التي تصنع ضمير الأمة وهويتها، ومن ثم طريقتها الخاصة في معالجة مشكلاتها بمختلف المجالات.

وتابع سلماوي: «آليات عمل الحوار يجب أن تفتح بقدر الإمكان الفرصة لجلسات استماع لبعض الأفراد العاديين، بالتوازي مع جلسات مجلس الأمناء لكي نستمد منه أفكارهم وآمالهم لكي نستجيب لهم».