قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ الحوار الوطني هو تصنيف جيد وفني وعميق ويستطيع أن تجتمع فيه كل المواصفات والاختيارات المناسبة للمواطن المصري، لافتا إلى أنّ بدء الحوار وتقسيمه بهيكلة مبنية على أسس عملية، يؤكد أن الإعداد له كان بشكل فني موضوعي يجني المواطن والدولة خلاله الثمار.

الخطيب: الدولة استجابت لشكاوي المواطنين من طريق الساحل

وأوضح «الخطيب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» مع الإعلامية آية عبد الرحمن والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه منذ أيام كانت هناك شكاوى من بعض المواطنين بشأن مشكلات في طريق الساحل، وعلى الفور وصل الأمر لرئاسة الجمهورية ليكلف الرئيس وزير النقل بتشكيل لجنة؛ لمناقشة شكاوى المواطنين وانتهى الأمر إلى اتخذا قرارات لحل المشكلة، بما يؤكد أن الحوار قائم بين المواطن والدولة والاستجابة الموضوعية قائمة أيضا.

الخطيب: الحوار الوطني يجمع الشمل

وأشار رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إلى أنّ الحوار الوطني يجمع الشمل من خلال الأحزاب الأخرى، التي لها آراء في الأداء البرلماني للحكومة، بعد عقد أولى الجلسات بحضور متنوع وبمنتهى الشفافية؛ بما يؤكد أن الحوار مثمر وسيظهر ذلك عندما تبدأ الجلسات وتخرج التوصيات ويبدأ التطبيق على أرض الواقع.

وأضاف أنّ منتديات الشباب انتهت بتوصيات اقتصادية لها علاقة بالمجتمع وبالفعل نفذتها الدولة المصرية، وكان من ضمن التوصيات مشروع «حياة كريمة»، الذي نفذته الدولة على أعلى مستوى، ووصفه الخبراء بأنه الأضخم على مستوى مصر.

توصيات الحوار الوطني ومنتجاته

وأكد الكاتب الصحفي، أنّ منتجات الحوار الوطني وتوصياته ستستقبلها الدولة وسيرى المواطن الثمار المرجوة خلال الفترة المقبلة، وحينها سنعلن النجاح الكامل للحوار، مشيرا إلى أن أكاديمية الشباب تعد من منتجات الحوارات القائمة بين الدولة والشباب لاستقبال آرائهم، إذ تعمل الأكاديمية في الحوار الوطني بمنتهى الحيادية وتشارك في إدارة الحوار من خلال كوادرها الشبابية، «أرى أن الأكاديمية لها دور كبير في الحوار الوطني يتعدى فكرة الحضور المكاني أو الفني».

الخطيب: استبعاد جماعات العنف من الحوار الوطني قرار صائب

واختتم «الخطيب» تصريحاته، بأنّ استبعاد جماعات العنف من الحوار الوطني قرار صائب؛ لأن هذه الجماعات لا تقف على القواسم المشتركة ولا تؤمن بالدولة ولا مؤسساتها ولا الدستور، لافتا إلى أن الأرض المشتركة بين الحكومة والأحزاب السياسية والقوى السياسية هي نقطة الحوار، والمساحات المشتركة بين الدولة والأطراف السياسية تتفق على مبدأ دعم الدولة، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية كانت على حافة الانهيار في وقت من الأوقات، ويجب الحفاظ عليها وعلى المؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية، وأن يكون ذلك دستورا بين الأحزاب والقوى السياسية والدولة.