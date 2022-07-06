رئيس الوزراء يهنئ السيسي بعيد الأضحى: نعاهدكم على مواصلة مسيرة التنمية

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

رئيس الوزراء: نعاهدكم بالاستمرار في الجهد والعطاء

وتقدم رئيس الوزراء، ببرقية تهنئة بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارات، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة العظيمة، سائلين الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «أنتهز هذه المناسبة المباركة، لنعاهدكم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء، كي نواصل بكم ومعكم مسيرة التنمية والبناء، لينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار».

مدبولي يرسل برقية تهنئة للدكتور أحمد الطيب بالعيد

كما هنأ «مدبولي»، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر رئيس الوزراء، عن تقديم أخلص التهاني لفضيلة الإمام الأكبر، بهذه المناسبة المباركة مقرونة بأصدق التمنيات القلبية، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.