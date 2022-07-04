مصطفى مدبولي: تقليل الفجوة في الميزان التجاري أولوية قصوى للدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تقليل الفجوة في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وهو ما يقتضي تعزيز جهود دعم الصادرات، ورفع تنافسية المنتج المصري بين الأسواق العالمية.

إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر إطلاق المنصة الإلكترونية لشركة جسور و6 أفرع لها حول العالم، أنه جرى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير لصياغة خطة لمضاعفة الصادرات بالتشاور مع كافة المؤسسات التي تتضمن وجهات نظر المستثمرين والقطاع الخاص.

وأوضح أن الدولة المصرية تسعي لتعزيز الأداء الاقتصادي القوي، لتوفير مقومات النجاح وتيسير نفاذ المنتجات المصرية للسوق العالمية، لاسيما مع تنوع المنتجات المصرية الصناعية او الزراعية، وهو ما يقتضي الترويج لها على نحو واسع للمنتجات في الأسواق العالمية عبر شركة جسور، والتي كانت تسمى شركة النصر للاستيراد والتصدير.

تقديم خدمات الوساطة والترويج

وأشار إلى أن الشركة ستعمل لتقديم خدمات الوساطة والترويج والخدمات اللوجستية وما يحتاجه المصدرون والمستوردون، مع وجود حرص من الحكومة على تقديم الخدمات للمصنعين، لاسيما الشركات المتوسطة والصغيرة للنفاذ إلى الأسواق والخدمات بأفضل أداء وأسرع وقت وأقل تكلفة، وتيسير الإجراءات للمصدرين.