تعرف على حكم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح

يفصلنا عن بداية عيد الأضحى المبارك أيام معدودة، وفي هذه الفترة بدأ البعض يتساءل حول حكم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى، وفي هذه الأيام المباركة، يجتهد العديد من المسلمين في عبادة وطاعة الله عز وجل، لما في هذه الأيام من بركة وفضل فيسعى الكثير من المسلمين إلى اغتنامه.

حكم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى

أما عن حكم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «كان لا يَطعَمُ حتى يَرجِعَ مِن المصلَّى، فيأكل من أضحيته، وكان يأمر النساء والصبيان أن يخرجوا إلى المصلى ويشهدوا الذكر واجتماع الناس، ويجتهد في إدخال الفرح في نفوس المسلمين خصوصا الصبيان منهم والنساء، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه ورجع ماشياً، والعَنَزَةُ تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلَّى، نُصِبت بين يديه ليصليَ إليها، فإن المصلَّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا حائط، وكانت الحربةُ سُترتَه».

وتابعت أنه ورد في حكم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى، أنه إذا كان المسلم سوف يذبح، ففي هذه الحالة من المستحب ألا يتناول طعاما قبل الصلاة وينتظر حتى الذبح ويأكل من أضحيته، هذا وفقا لما ورد في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على قناتها الرسمية عبر موقع «يوتيوب».

«الإفتاء»: يفضل التعجل في النحر عقب الصلاة

ويعد حكم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى، من الأمور التي يتساءل عنها العديد من المواطنين، ووفقا لما أوردته دار الإفتاء، فإذا كان موعد ذبح الأضحية سيتأخر، في هذه الحالة لا مانع من أن يفطر المسلم قبل صلاة العيد، مشيرة إلى أنه من المفضل أن يعجل المسلم من النحر عقب الصلاة.