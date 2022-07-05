كيفية صلاة العيد؟ صلاة العيد كم ركعة؟.. أسئلة تجيب عنها دار الإفتاء

يبحث كثير من المسلمين مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك عن كيفية صلاة العيد؟، وصلاة العيد كم ركعه؟، وكم عدد تكبيرات صلاة العيد؟، وذلك رغبة منهم في معرفة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأداء الصلاة بشكلها الصحيح، ليتقربوا بها إلى الله عز وجل في تلك الأيام المباركة.

كيفية صلاة العيد

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال كيفية صلاة العيد قائلة، إن صلاة العيد ركعتان، تُفْتَتح الأولى منهما بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ ما تيَسَّر له من القرآن جهرًا، ويتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات، وفي الركعة الثانية: يُكَبِّر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ، ويتم الركعة، ويجلس للتشهد ويُسَلِّم.

وأضافت الإفتاء أن صلاة العيد تكون بنفس الشكل سواء مع الإمام في المسجد أو منفردا في البيت، فيُصَلِّي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.

صلاة العيد كم ركعه

وقالت دار الإفتاء المصرية عن سؤال صلاة العيد كم ركعه؟ إن صلاة العيد تكون ركعتين، يفتتح المسلم الركعة الأولى بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ ما يتيسر من القرأن جهرا، ويتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات.

وفي الركعة الثانية: يُكَبِّر المسلم خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ، ويتم الركعة، ويجلس للتشهد ويُسَلِّم.

تكبيرات العيد في المذاهب الأربعة

وقالت دار الإفتاء المصرية بشأن كم عدد تكبيرات صلاة العيد، إن المذاهب الأربعة اختلفوا في عدد التكبيرات التي يصلون بها صلاة العيد فكل مذهب يصليها بعدد ركعات مختلفة، فقال الحنفية عن كم عدد تكبيرات صلاة العيد أنها 6 تكبيرات تكون ثلاث تكبيرات في الركعة الأولى باستثناء تكبيرة الإحرام، ثلاث تكبيرات في الركعة الثانية باستثناء تكبيرة الركوع.

أما الحنابلة والمالكية فأجابوا عن سؤال كم عدد تكبيرات صلاة العيد أنها13 تكبيرة، تكون سبع تكبيرات في الركعة الأولى مع تكبيرة الإحرام، وست تكبيرات في الركعة الثانية مع تكبيرة القيام.

أما الشافعية أجابوا عن سؤال كم عدد تكبيرات صلاة العيد أن عددها 12 تكبيرة، تكون الركعة الأولى فيها سبع تكبيرات ماعدا تكبيرة الإحرام، والثانية 5 ركعات ما عدا الإحرام.