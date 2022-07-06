وزير الاتصالات: مصر ممر رئيسي للبيانات في العالم.. ونخطط لتعزيز مكانتها

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ المرتكز الثاني من استراتيجية الوزارة هو خدمات الاتصالات وتقديمها بشكل كفء وبدرجة عالية من الاستمرارية والثبات، مضيفا أن البنية الرقمية لدينا تختلف عن الكثير من دول العالم، «لدينا بنية دولية وأخرى محلية».

وأضاف الوزير، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»: مصر هي ممر رئيسي للبيانات في العالم، وأن أكثر من 90% من البيانات المارة بين قارتي آسيا وأوروبا، تمر من خلال المياه والأراضي المصرية، مؤكدا على أن موقعها الجغرافي المتفرد هو سبب ذلك.

خطة لتعزيز مكانة مصر في مجال الاتصالات

وأوضح وزير الاتصالات، أن مصر بدأت في وضع خطة لتعزيز مكانتها في مجال الاتصالات، حيث وضعت خطة عام 2019 تقوم على 4 محاور رئيسية، وهي «التوسع في البنية التحتية الدولية أو الكابلات البحرية»، حيث تمتلك 14 كابلا بحريا تمر بين آسيا وأوروبا، قامت التحالفات الدولية المستفيدة من هذه الخدمة أو الشركات العملاقة المتخصصة بتنفيذها.

5 كابلات جديدة ستدخل الخدمة تباعًا حتى 2025

أشار وزير الاتصالات، إلى دخول مصر خلال الأعوام الماضية في 5 تحالفات جديدة، قوام كل تحالف من 600 مليون دولار إلى مليار دولار، موضحا أن 5 كابلات ستدخل الخدمة تباعًا حتى عام 2025.