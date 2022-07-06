وزير الاتصالات: 10 مليارات جنيه تكلفة مراكز البيانات العملاقة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنَّ الوزارة بدأت في ميكنة الإجراءات الحكومية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمة ثم بدأنا في إنشاء شبكة حكومية مغلقة تربط كل المباني الحكومية ببعضها على مستوى الجمهورية، بواقع أكثر من 33 ألف مبنى حكومي، تمّ الانتهاء من 20 ألف منها حتى الآن.

الانتهاء من رفع كفاءة المحول الرقمي الحكومي

وأضاف وزير الاتصالات، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»: «تمّ الانتهاء من رفع كفاءة المحول الرقمي الحكومي، وهي منظومة حوسبية هدفها إتمام الإجراءات بين أجهزة الحكومة بشكل سلس ورقمي دون أن يشعر المواطن أنه يتلقاها من جهات عديدة».

وتابع أنَّ هناك منصة خدمات تقدم عليها كل الخدمات الحكومية، مبينًا التكلفة الإجمالية لمراكز البيانات العملاقة 10 مليارات جنيه، مشددًا على أنها مؤمنة على المستوى الفعلي والمستوى السيبراني ضد أي اختراق يحاوله البعض.

130 خدمة حكومية على منصة الخدمات الرقمية

وواصل: «بدأنا التشغيل التجريبي منذ شهور، المنصة مسجل عليها 5 ملايين مواطن، وخلال هذه الفترة تلقينا الكثير من الملاحظات وأصدرنا من إصدار لبرامج المنصة للتيسير على المواطنين، ولدينا على المنصة أكثر من 130 خدمة حكومية نقدمها بالتعاون مع الجهات المذكورة مثل وزارات التموين والعدل والنيابة العامة والزراعة والداخلية».

وأكّد وزير الاتصالات: «في السابق كان يتمّ تقديم خدمات حكومية مرقمنة، وهناك خدمات التأمينات الاجتماعية وخدمات الضرائب العقارية والسجل التجاري والإسكان الاجتماعي والتأمين الصحي، كما أن منافذ تقديم الخدمة متعددة ما بين المنصة الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول أوالتوجه إلى البريد أو اتصال هاتفي بمركز اتصال مصر الرقمية».