وزير الاتصالات: نخطط لإنشاء 19 مركز إبداع باستثمارات 4.2 مليار جنيه

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ الوزارة تعمل على بناء القدرات الرقمية وصقل مهارات أبناء مصر، لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل الدولية، حيث تعمل الوزارة على رعاية الفكر الابتكاري أيضا.

مشروعات مصر الرقمية

وأضاف طلعت، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات «مصر الرقمية» التابعة لوزارة الاتصالات، أنّ التدريب كان يستهدف مشروعات الرقمنة داخل وخارج مصر، حيث بدأنا بجيل جديد يمكنه أن ينفذ المشروعات استنادا إلى علم وخبرة ومعرفة، وبدأنا خطة لتدريب شبابنا على مهارات العمل الحر كمهنيين مستقلين منذ سنة 2020، ولدينا مبادرة كلفتها الاستثمارية قدرها 13 مليون دولار في هذا الصدد، والشباب الذي تلقى هذا التدريب صدر خدمات رقمية في عام واحد بـ130 مليون دولار».

الصادرات الرقمية

وتابع وزير الاتصالات: «مستمرون في تكثيف قاعدة الكوادر من الشباب في مصر، وهو ما لفت الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وبدأنا إنشاء مراكز تميز تابعة للشركات العالمية العاملة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تنفذ من خلال هذه المراكز مشروعات رقمنة في دول أخرى، وأصبحنا نجمع بين تصدير صادرات رقمية من خلال أفراد ثم مراكز التميز».

وشدد طلعت، على أن كل المبادرات التدريبية التي تطلقها الوزارة دون استثناء يتم التعاون فيها إما مع جامعات عالمية ذات سمعة رفيعة متخصصة في مجال التدريب أو الشركات العالمية الرائدة في مجالها، على مستوى تصميم المنناهج وتقنيات التدريب للتأكد من أن لدى شبابنا فرصة لكي يتلقى تدريبية.

مبادرات خريجي الكليات المتخصصة

وأكد وزير الاتصالات، أنّ المسار التدريبي متنوع وكامل يناسب كل أطياف الشباب، وهناك مجموعة من المبادرات تستهدف خريجي الكليات المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك مبادرات تستهدف خريجي باقي الكليات لتحويل مسارهم المهني أو الذين يرغبون في إتقان التكنولوجيا لممارسة عملهم بشكل فعالية، كما جرى التعاون مع وزارة التربية والتعليم في 6 مدارس تكنولوجية بتكلفة 300 مليون جنيه، وهناك تكلفة تشغيلية قدرها 300 مليون جنيه كل سنة.

مراكز الإبداع الرقمي

ولفت طلعت، إلى أنّ مراكز إبداع مصر الرقمية تتيح للشباب المراحل المختلفة لدعم ورعاية الإبداع، وكان هناك 3 مراكز في مصر، وتمت إقامة 8 مراكز جديدة، وفي المرحلة الثانية جار إنشاء 19 مركز إبداع جديد باستثمارات قدرها 4.2 مليار جنيه، وسيكون في كل محافظة مركز للإبداع الرقمي.