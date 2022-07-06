بعد الحكم بإعدام قاتل نيرة أشرف.. 60 يوما ويبدأ العد التنازلي لتنفيذ العقوبة

بعد أن أصدرت محكمة جنايات المنصورة، منذ قليل، حكمها بإعدام المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف ذبحا أمام أبواب جامعة القاهرة، لم يبقى للمتهم سوى إجراء واحد، وهو الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وذلك خلال 60 يوما من الآن، وبعده يبدأ العد التنازلي لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهم، سواء تم رفض الطعن فيتم التصديق على الحكم وتنفيذه مباشرة، أو قبول الطعن فليس من الضروري أن تغير المحكمة حكم الإعدام، وبعدها يكون الحكم واجب النفاذ.

المحامي شعبان سعيد

قال المحامي شعبان سعيد، إنه بعد صدر حكم الإعدام بحق المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، لم يتبقى أمامه سوى إجراء واحد فقط وهو الطعن بالنقض على الحكم خلال 60 يوما من يوم صدور الحكم، وأضاف شعبان أنه على محامي المتهم كتابة مذكرة بأسباب الطعن على الحكم، وكذلك تكتب نيابة النقض مذكرة للرد عليها.

محكمة النقض

وبعد ذلك تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن، موضحا أن تحديد جلسة النظر في الطعن في قضايا الرأي العام عامه ما تحدد في وقت قريب، وأشار المحامي شعبان سعيد إلى أن محكمة النقض إما ترفض الطعن بالنقض وتؤيد الحكم وهنا يكون الحكم دخل المرحلة الأخيرة وهي تنفيذ الإعدام، أو تقبل محكمة المحكمة نقض الحكم، وبذلك تحدد جلسة لإعادة محاكمة المتهم وهي التي تحاكم المتهم وتستمع لأقواله وكذلك دفاع المحامي والنيابة العامة.

وأكد أن قبول محكمة النقض لطعن المتهم وإعادة محاكمته ليس بالضرورة النزول بالحكم لدرجة أقل، حيث أنه في كثير من القضايا وبعد إعادة محاكمة المتهم يتم صدور نفس الحكم السابق ألا وهو إعدام المتهم، حيث أنه قبول الطعن وإعادة المحاكمة ليس أن المتهم بريء، بل أن القاضي الذي أصدر الحكم يكون قد أخل بأحد الإجراءات وحقوق المتهم في الدفاع أو سماع الشهود أو شيء إجرائي من إجراءات المحاكمة.