محامي نيرة أشرف: لا دية في القتل العمد.. ولا أقبل إذاعة تنفيذ حكم إعدامه

قال محامي نيرة أشرف، إن القتل العمد لا يوجد فيه دية، وهذا الحكم سيمر بمراحل عدة، مؤكدا أنه لا يقبل إذاعة تنفيذ حكم إعدام قاتل نيرة أشرف على الهواء مباشرة؛ فللإنسان حرمة ولابد أن تحترم فوق كل اعتبار.

ووجه رسالة للشباب خلال تصريحات لـ«الوطن»: «اعملوا فقط، الشاب العامل وهو الناجح وخليك قدوة لأهلك وأوعى تفكر إنك لو اتعثرت يبقى الحياة كدة خلصت، فالحياة مستمرة».

عقدت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، في جلسة اليوم الأربعاء، للنطق بالحكم على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.