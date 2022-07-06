السيسي لأولياء الأمور: «كل هدفكم ولادكم يكون معاهم شهادات»

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عرض وزير الاتصالات لمثلث إعداد إنسان قادر على العمل في فرص العمل الرقمية، قائلا: «الأرقام اللي ذكرها الدكتور عمرو في العوائد اللي حصلنا عليها لا تتناسب مع حجم وعدد الناس اللي في التعليم أو الخريجين، من أول مصنفو البيانات لمصممي الدوائر الإلكترونية ده أعلى مستوى، وهنشوف النهاردة بعض الشباب اللي ممكن يكونوا في أعلى مستوى وده اللي بنستهدفه، ولكن وإحنا رايحين للتعليم اللي إحنا بنتكلم فيه لازم نقول لكل المصريين ثقافة التعليم اللي إحنا ماشيين بيها محتاجة تطور وتتعدل، كل هدفكم أن الولاد والبنات يكون معاهم شهادات وبعدين ميبقاش فيه فرص عمل».

السيسي: التعليم ده مش بيحقق المطلوب

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»، أن الجميع أصبح عليه مسؤولية تجاه التعليم، «من الحكومة والإعلام والمسؤولين والأسر علشان نبقى فاهمين إننا عندنا فرص حقيقة؛ وممكن نكون ماشيين في مسار نتعلم بيه، ولكن التعليم ده مبيحققش المطلوب».