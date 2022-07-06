السيسي لـ«وزير الاتصالات»: قول الرقم اللي عملنا بيه مراكز البيانات عشان الناس تعرف

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ استراتيجية الوزارة ترتكز على 3 أهداف رئيسية، الأول التعاون مع باقي جهات الدولة لتقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة للمواطن المصري، والثاني، تقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وثبات واستقرار، والثالث، تدعيم الشباب في منافسة فعلية في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

مصر الرقمية

وأضاف طلعت، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من مشروعات «مصر الرقمية» التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ تقديم خدمات سهلة للمواطن يتم تحت مظلة التحول الرقمي، بمعنى إتمام جميع الإجراءات الحكومية دون تدخل بشري.

البنية المعلوماتية والتحول الرقمي

وتابع وزير الاتصالات، أنّ أحد أفضل الأمثلة التي استُخدمت فيها البنية المعلوماتية، حين وجّه الرئيس بصرف مكافأة للعمالة غير المنتظمة مع بداية الجائحة، من خلال البنية المعلوماتية تم صرف مكافأة لـ2.5 مليون مواطن، والمرحلة الثالثة كانت بناء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة بيانات المواطنين وتأمينها والحفاظ عليها والتأكد من سلامتها.

وأكد طلعت، أنّ الوزارة بدأت التعاون مع الجهات والوزارات المقدمة للخدمات الحكومية، ليقاطعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «يا دكتور عمرو لما تقولهم مراكز البيانات العملاقة، قول الرقم اللي اتعملوا بيه، عشان يعرفوا إن الحاجات دي لما بتتعمل بتاخد أموال فوق التصور».